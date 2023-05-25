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12:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Кто станет чемпионом Германии и в каком еврокубке сыграет Головин? Интриги в топ-5 лигах

В трёх странах уже определены чемпионы, но интересных вещей предостаточно.

Боруссия Д
Бавария
Монако
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
Атлетико
Реал
Эвертон
Милан
Интер
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Источник: Чемпионат.com

В ближайшие выходные завершится сезон в АПЛ и Бундеслиге. Ещё через неделю — в Примере, Серии А и Лиге 1. В трёх ведущих лигах уже известен чемпион, однако других интриг хватает.

Английская Премьер-лига

Что известно:

  • «Манчестер Сити» — чемпион;
  • «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Ньюкасл» сыграют в Лиге чемпионов;
  • «Ливерпуль» и «Брайтон» сыграют в еврокубках;
  • «Саутгемптон» вылетел в Чемпионшип.

Интрига № 1: кто ещё попадёт в топ-4?

Кандидата два: «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». У манкунианцев далеко не самая сложная задача. Если команда Эрика тен Хага наберёт хотя бы одно очко, то забронирует место в четвёрке. У «МЮ» осталось два матча («Челси», «Фулхэм»), и оба пройдут на «Олд Траффорд». Если в такой ситуации команда упустит место в топ-4, будет эпично. «Ливерпулю» нужно обязательно обыгрывать «Саутгемптон» и рассчитывать на два домашних поражения «МЮ». Пока такой сценарий выглядит слишком киношным.

Источник: AP 2022

Интрига № 2: кто ещё сыграет в еврокубках от Англии?

«Ливерпуль» с огромной долей вероятности окажется в Лиге Европы. Шансы на ЛЧ есть, но они минимальны. «Брайтон» точно сыграет в еврокубках, а именно в ЛЕ. Теоретические шансы были у «Астон Виллы», но команда Роберто Де Дзерби обезопасила себя после ничьей (1:1) в матче с «Манчестер Сити».

На седьмую строчку (место в Лиге конференций) претендуют сразу три клуба. Сейчас всё в руках «Астон Виллы». Если она одолеет «Брайтон», то гарантированно сыграет в еврокубках. Сейчас «Тоттенхэм» отстаёт от «Виллы» на одно очко, а «Брентфорд» — на два. У лондонцев гостевая игра с «Лидсом», а тот бьётся за спасение. «Брентфорд» встретится с «Сити», который уже решил все задачи в АПЛ. Кстати, именно у «Брентфорда» лучшая разность мячей из всей тройки претендентов.

Интрига № 3: кто вылетит в Чемпионшип вместе с «Саутгемптоном»?

Три клуба пытаются избежать вылета в низший дивизион, но спасётся только один. У «Эвертона» больше очков (33), чем у «Лестера» (31) и «Лидса» (31). Заключительный матч клуб из Ливерпуля проведёт дома с «Борнмутом». Тот уже сохранил прописку, но и до еврокубков не доберётся. «Лестер» встретится дома с «Вест Хэмом», а «Лидс» — с «Тоттенхэмом». Статистический факт: «Эвертон» четыре раза обыграл «Борнмут» на своём поле в АПЛ (всего таких матчей было пять). Однако последняя игра завершилась победой гостей — 3:1.

Источник: AP 2022

Испанская Примера

Что известно:

  • «Барселона» — чемпион;
  • «Барса», «Атлетико» и «Реал» сыграют в Лиге чемпионов;
  • «Реал Сосьедад» и «Вильярреал» сыграют в еврокубках;
  • «Эльче» вылетел в Сегунду.

«Реал» сбросил «Атлетико» со второй строчки после того, как команда Диего Симеоне провалила концовку матча с «Эспаньолом», сыграв вничью 3:3, хотя по ходу матча вела со счётом 3:0. За два тура до финиша «Королевский клуб» опережает соперника на одно очко. «Реал» ждут матчи с «Севильей» и «Атлетиком». А другой мадридский клуб сыграет с «Реалом Сосьедад» и «Вильярреалом».

Источник: AP 2022

Интрига № 1: кто сыграет в Лиге чемпионов?

Судьба четвёртой строчки в руках «Реала Сосьедад». Сейчас у него комфортный отрыв в пять очков от «Вильярреала». Нужно сильно постараться, чтобы упустить такое преимущество за два тура до конца чемпионата. Правда, у клуба из Сан-Себастьяна не самый простой календарь: игры с «Атлетико» и «Севильей». «Вильярреал» тоже сыграет с командой Симеоне, но перед этим встретится с «Райо Вальекано».

Интрига № 2: кто займёт седьмое место?

«Бетис» практически обеспечил себе шестую строчку в таблице. За седьмое место и путёвку в Лигу конференций развернулась ожесточенная борьба. Пока на нём находится «Атлетик», у которого ещё и матч в запасе по сравнению с преследователями. На седьмую строчку также претендуют «Жирона», «Севилья» и «Осасуна».

Интрига № 3: кто вылетит?

Хуже всего обстоят дела у «Эспаньола». Каталонский клуб оформил грандиозный камбэк в матче с «Атлетико», но всё равно не ушёл с предпоследнего места с 35 очками. Сразу три команды набрали по 38 очков: «Хетафе», «Кадис» и «Вальядолид». 39 баллов у «Альмерии», по 40 — у «Валенсии» и «Сельты».

Итальянская Серия А

Что известно:

  • «Наполи» — чемпион;
  • «Лацио» сыграет в Лиге чемпионов;
  • «Интер» будет в еврокубках;
  • «Сампдория» и «Кремонезе» вылетели в Серию В.

Интрига № 1: кто попадёт в зону Лиги чемпионов?

10-очковый штраф, по сути, приговорил «Ювентус». Сейчас команда Макса Аллегри занимает седьмое место, попасть в топ-4 практически нереально. Третью путёвку в ЛЧ от Италии наверняка заберёт «Интер» (66 очков). Для этого достаточно не уступить на своём поле «Аталанте» или на выезде — «Торино». На ещё одно место в четвёрке претендуют «Милан» (64 очка), «Аталанта» (61), «Рома» (60) и «Ювентус» (59). Наилучшие шансы у красно-чёрных, но многое зависит от того, как «Милан» в ближайшем туре сыграет с «Ювентусом». Те команды, что не попадут в Лигу чемпионов, в итоге окажутся в других еврокубках.

Источник: AP 2022

Интрига № 2: кто станет третьим неудачником и вылетит из Серии А?

«Лечче» (33 очка), «Специя» (31) и «Верона» (30) — кто-то из них точно покинет элитный дивизион. Последние примут «Эмполи», после чего отправятся в гости к «Милану». «Специя» сыграет дома с «Торино», а потом — на выезде с «Ромой». У «Лечче», пожалуй, календарь проще: гостевая игра с «Монцей», а потом домашняя — с «Болоньей».

Немецкая Бундеслига

Что известно:

  • «Боруссия» Д, «Бавария» и «РБ Лейпциг» сыграют в Лиге чемпионов;
  • «Унион» и «Фрайбург» будут в еврокубках;
  • «Герта» покидает Бундеслигу.

Интрига № 1: кто станет чемпионом?

Главный вопрос, на который до сих пор нет ответа. Мы привыкли, что «Бавария» забирает титул досрочно, а теперь в шаге от победы другой клуб. Если дортмундская «Боруссия» обыграет на своём поле «Майнц», то вернёт себе титул. «Бавария», в свою очередь, съездит в гости к «Кёльну». В случае равенства очков чемпионом станет мюнхенский клуб, поскольку у него гораздо лучше разность мячей.

Интрига № 2: кто займёт четвёртое место?

«Унион» или «Фрайбург». Третьего не дано. Сейчас у команд по 59 очков, но преимущество по дополнительным показателям на стороне берлинского клуба. «Унион» сыграет дома с «Вердером», а «Фрайбург» ждёт тяжёлый выезд во Франкфурт к «Айнтрахту». В заключительном туре «Униону» достаточно сыграть не хуже конкурента.

Интрига № 3: кто займёт шестое место?

«Байер» (60 очков), «Вольфсбург» (59) и «Айнтрахт» (57) претендуют на место в еврокубках. Правда, у клуба из Франкфурта есть ещё один шанс — финал Кубка Германии с «Лейпцигом». В заключительном туре «Байер» сыграет на выезде, а «Вольфсбург» и «Айнтрахт» — дома. Проще всего команде Нико Ковача, ведь она встретится с вылетевшей «Гертой». «Байер» ждёт игра с «Бохумом» (бьётся за выживание), а «Айнтрахт» — с «Фрайбургом» (бьётся за место топ-4).

Интрига № 4: кто вылетит, а кто сыграет в стыках?

В нижней части таблицы большая плотность: «Хоффенхайм» (35 очков), «Аугсбург» (34), «Штутгарт» (32), «Бохум» (32), «Шальке» (31). Команда, которая в итоге наберёт меньше всего баллов, отправится во Вторую Бундеслигу. Самая сложная ситуация у «Шальке». У гельзенкирхенцев и очков меньше, и в последнем туре непростой выезд в Лейпциг. Невероятно важный матч пройдёт в Штутгарте, где местный клуб сыграет с «Хоффенхаймом». 16-я команда лиги (пока это место занимает «Бохум») проведёт стыковые матчи с третьей командой Второй Бундеслиги.

Источник: AP 2022

Французская Лига 1

Что известно:

  • «ПСЖ», «Ланс» и «Марсель» сыграют в Лиге чемпионов;
  • «Тулуза» будет в еврокубках;
  • «Анже», «Труа» и «Аяччо» вылетели в Лигу 2.

Интрига № 1: кто станет чемпионом?

На самом деле, никакой интриги нет. «ПСЖ» может стать чемпионом даже в случае двух поражений в двух оставшихся турах. А всё потому, что у парижан великолепная разность мячей. 27 мая «ПСЖ» достаточно набрать одно очко в гостевом матче со «Страсбургом» — и золото вновь достанется столичному клубу.

Источник: AP 2022

Интрига № 2: кто займёт второе место?

С огромной долей вероятности на втором месте окажется «Ланс». Собственно, он и сейчас там, а «Марсель» в пяти очках позади. Ближайший матч «Ланс» проведёт с «Аяччо», который уже вылетел в Лигу 2. Победа в этом матче позволит второй команде чемпионата получить место в основной сетке Лиги чемпионов.

Интрига № 3: кто сыграет в Лиге Европы?

Там уже оказалась «Тулуза», которая взяла Кубок Франции. Четвёртая команда страны получит место в ЛЕ, а пятая — в Лиге конференций. По сути, претендентов трое: «Монако» (65 очков), «Лилль» (63) и «Ренн» (62). В ближайшем туре команду Александра Головина ждёт рубка с «Ренном». А ещё через неделю она сыграет с «Тулузой» (13-е место в таблице). «Монако» ещё может пролететь мимо еврокубков, но пока у команды хорошее положение в таблице.

Источник: AP 2022

Интрига № 4: кто вылетит в Лигу 2?

В следующем сезоне во Франции сыграют 18 клубов, а не 20. По этой причине элитный дивизион покинут сразу четыре команды. За два тура до финиша осталось определить последнего неудачника. У «Осера» 34 очка, у «Нанта» — 33. В ближайшем туре обе команды сыграют на выезде. «Осер» приедет в гости к «Тулузе», а «Нант» встретится с «Лиллем».

Автор: Кирилл Закатченко

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