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20:30 (мск), источник: Vesti.kz

Команда казахстанского тренера пропустила автогол года

«Кауно Жалгирис» обыграл «Жальгирис» на стадии ⅛ финала Кубка Литвы по футболу и вышел в четвертьфинал нынешнего розыгрыша, сообщают Vesti.kz.

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«Кауно Жалгирис» победил со счетом 3:0. Причем третий гол получился курьезным. Голкипер «Жальгириса» Томислав Дука пытался быстро выбить мяч из ворот на 81-й минуте, но угодил в голову своему одноклубнику Стипе Вучуре, от которого он оказался в сетке ворот.

Этот мяч явно претендует на автогол года.

Во время загрузки произошла ошибка.

Добавим, что главным тренером «Жальгириса» является 57-летний казахстанец Владимир Чебурин, он возглавляет клуб из Вильнюса с 2021 года, приводил его к чемпионству в сезонах 2021 и 2022.
В Литве еще возглавлял «Круоя» и «Судуву». С последней командой выигрывал чемпионство в 2017, 2018 и 2019 годах.

На родине работал в кокшетауском «Окжетпесе» и карагандинском «Шахтере».

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