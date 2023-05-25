Команда казахстанского тренера пропустила автогол года
«Кауно Жалгирис» обыграл «Жальгирис» на стадии ⅛ финала Кубка Литвы по футболу и вышел в четвертьфинал нынешнего розыгрыша, сообщают Vesti.kz.
«Кауно Жалгирис» обыграл «Жальгирис» на стадии ⅛ финала Кубка Литвы по футболу и вышел в четвертьфинал нынешнего розыгрыша, сообщают Vesti.kz.
«Кауно Жалгирис» победил со счетом 3:0. Причем третий гол получился курьезным. Голкипер «Жальгириса» Томислав Дука пытался быстро выбить мяч из ворот на 81-й минуте, но угодил в голову своему одноклубнику Стипе Вучуре, от которого он оказался в сетке ворот.
Этот мяч явно претендует на автогол года.
Добавим, что главным тренером «Жальгириса» является 57-летний казахстанец Владимир Чебурин, он возглавляет клуб из Вильнюса с 2021 года, приводил его к чемпионству в сезонах 2021 и 2022.
В Литве еще возглавлял «Круоя» и «Судуву». С последней командой выигрывал чемпионство в 2017, 2018 и 2019 годах.
На родине работал в кокшетауском «Окжетпесе» и карагандинском «Шахтере».