Команда казахстанского тренера пропустила автогол года

«Кауно Жалгирис» победил со счетом 3:0. Причем третий гол получился курьезным. Голкипер «Жальгириса» Томислав Дука пытался быстро выбить мяч из ворот на 81-й минуте, но угодил в голову своему одноклубнику Стипе Вучуре, от которого он оказался в сетке ворот.

Этот мяч явно претендует на автогол года.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=f7fc977ce84eb372&partner_ext=173&place_id=222&oid=-38514064&hd=2&id=456252369&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Добавим, что главным тренером «Жальгириса» является 57-летний казахстанец Владимир Чебурин, он возглавляет клуб из Вильнюса с 2021 года, приводил его к чемпионству в сезонах 2021 и 2022.

В Литве еще возглавлял «Круоя» и «Судуву». С последней командой выигрывал чемпионство в 2017, 2018 и 2019 годах.