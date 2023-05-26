Текущие события
Футбол. Зарубежный
25.05
Осасуна
Атлетик
20
Футбол. Зарубежный
25.05
Манчестер Юнайтед
Челси
41
Футбол. Зарубежный
25.05
Мальорка
Валенсия
10
Футбол. Зарубежный
24.05
Эспаньол
Атлетико
33
Футбол. Первый дивизион
18:00
Алания
Балтика
Футбол. Зарубежный
21:45
Сампдория
Сассуоло
Все события
00:10 (мск), источник: ТАСС

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Челси» и обеспечил выход в Лигу чемпионов

Манчестерский клуб гарантировал место в четверке сильнейших в чемпионате Англии по футболу.

Манчестер Юнайтед
ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

ТАСС, 25 мая. «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:1 дома обыграл «Челси» в матче чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла в четверг.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Каземиро (6-я минута), Антони Марсьяль (45+5), Бруну Фернандеш (73, с пенальти) и Маркус Рэшфорд (78). У проигравших отличился Жоау Феликс (89).

«Манчестер Юнайтед» одержал третью победу подряд в чемпионате Англии и поднялся на третье место в турнирной таблице. В 37 матчах манкунианцы набрали 72 очка. «Манчестер Юнайтед» гарантировал участие в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне. В самый престижный клубный турнир Европы попадают четыре лучшие команды английского чемпионата.

Занимающий пятое место «Ливерпуль» за тур до окончания чемпионата набрал 66 очков. Чемпионство досрочно гарантировал «Манчестер Сити» (89 очков), второе место — «Арсенал» (81). Еще одним представителем Англии в Лиге чемпионов будет «Ньюкасл», который с 70 очками располагается на четвертой строчке.

«Челси» набрал 43 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице. Команда из Лондона в 11 последних матчах одержала 1 победу при 3 ничьих и 7 поражениях.

В заключительном туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» примет «Фулхэм», «Челси» на своем поле сыграет с «Ньюкаслом». Встречи пройдут 28 мая.

Манчестер Юнайтед
4:1
Первый тайм: 2:0
Челси
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 На чемпионате мира болельщиков из России удалили с трибун из-за георгиевских лент
Винер заявила, что у Дины Авериной есть несовместимые с выступлениями травмы
Фоторепортажи
23Испорченный юбилей «Динамо»: бело-голубые проиграли «Факелу» в Москве в день празднования 100-летия клуба
43Вечер нокаутов: 28 апреля в Москве состоялся турнир по смешанным единоборствам ACA 156
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь