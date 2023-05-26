«Манчестер Юнайтед» разгромил «Челси» и обеспечил выход в Лигу чемпионов

ТАСС, 25 мая. «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:1 дома обыграл «Челси» в матче чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла в четверг.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Каземиро (6-я минута), Антони Марсьяль (45+5), Бруну Фернандеш (73, с пенальти) и Маркус Рэшфорд (78). У проигравших отличился Жоау Феликс (89).

«Манчестер Юнайтед» одержал третью победу подряд в чемпионате Англии и поднялся на третье место в турнирной таблице. В 37 матчах манкунианцы набрали 72 очка. «Манчестер Юнайтед» гарантировал участие в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне. В самый престижный клубный турнир Европы попадают четыре лучшие команды английского чемпионата.

Занимающий пятое место «Ливерпуль» за тур до окончания чемпионата набрал 66 очков. Чемпионство досрочно гарантировал «Манчестер Сити» (89 очков), второе место — «Арсенал» (81). Еще одним представителем Англии в Лиге чемпионов будет «Ньюкасл», который с 70 очками располагается на четвертой строчке.

«Челси» набрал 43 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице. Команда из Лондона в 11 последних матчах одержала 1 победу при 3 ничьих и 7 поражениях.