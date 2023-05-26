В Гомеле и Солигорске пройдут два матча 10-го тура чемпионата Беларуси по футболу
26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги сегодня состоятся два поединка 10-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги сегодня состоятся два поединка 10-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом из них футболисты «Гомеля» примут на своей арене гостей из «Сморгони». В предыдущем туре гомельчане на выезде сыграли вничью с брестским «Динамо» (3:3), а сморгонская команда проиграла у себя дома солигорскому «Шахтеру» (1:3). Во второй сегодняшней встрече «Шахтер» в Солигорске сыграет с бобруйской «Белшиной», которая в минувший уик-энд уступила на своем поле гродненскому «Неману» (0:2).
Вчера свои матчи провели финалисты Кубка Беларуси: борисовский БАТЭ у себя дома сыграл вничью с мозырской «Славией» — 1:1, а в Жодино футболисты «Торпедо-БелАЗа» разошлись миром с «Неманом» — 0:0.
Заключительные матчи 10-го тура пройдут завтра. Лидер первенства столичное «Динамо» встретится с «Минском», в Новополоцке местный «Нафтан» будет соперничать с «Ислочью» из Минского района, а минский «Энергетик-БГУ» сыграет с брестским «Динамо». Футболисты «Слуцка» пропускают этот тур.
Положение в группе лидеров: «Динамо» (Минск) — 24 очка (9 матчей), «Торпедо-БелАЗ» — 21 (9), «Неман» — 20 (9), БАТЭ — 16 (10). Внизу турнирной таблицы «Шахтер», «Белшина» и «Энергетик-БГУ». Бомбардирскую гонку возглавляет минский динамовец Владислав Морозов, забивший 8 мячей.