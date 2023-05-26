В Гомеле и Солигорске пройдут два матча 10-го тура чемпионата Беларуси по футболу

В первом из них футболисты «Гомеля» примут на своей арене гостей из «Сморгони». В предыдущем туре гомельчане на выезде сыграли вничью с брестским «Динамо» (3:3), а сморгонская команда проиграла у себя дома солигорскому «Шахтеру» (1:3). Во второй сегодняшней встрече «Шахтер» в Солигорске сыграет с бобруйской «Белшиной», которая в минувший уик-энд уступила на своем поле гродненскому «Неману» (0:2).