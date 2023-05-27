Клопп: ни один игрок не говорил мне о желании покинуть клуб из-за непопадания в ЛЧ

«Я не беспокоюсь по этому поводу. Я читал его пост, но не увидел там ничего, что могло бы заставить меня думать в этом направлении. Очевидно, Мохамеду нравится быть здесь, и он был частью этого неудачного сезона. Он извинился за то, что “мы” сделали, а не за игру других ребят. Всё в порядке.



Если бы когда-нибудь игрок пришёл ко мне и сказал: “Мы не прошли квалификацию в Лигу чемпионов, я должен уйти”, я бы сам отвёз его в другой клуб. Если бы я мыслил также, то и мне следовало бы покинуть клуб. Я несу ответственность за всё, что тут происходит, поэтому не могу уходить в такие моменты.



Случай с Салахом совсем не такой, и ни один другой игрок мне не говорил о подобном желании. Игроки спрашивают, может ли у них быть более длительный отпуск или что-то в этом роде, но никто не спрашивает меня, должны ли они вернуться после отпуска.



Мы не показывали пальцами друг на друга в поисках виноватых. И это хорошо. Если вы не попадаете в Лигу чемпионов, лучшее место, которое вы можете занять, — пятое, что мы и сделали.



Если бы вы спросили меня 10 матчей назад, возможно ли это, я бы ответил, что нет. То, что ребята сделали это, действительно хорошо, но не идеально.



Мы оказались пятыми не из-за последних 10 игр, а из-за отсутствия стабильности до этого. Мы не добились того, чего все хотели или ожидали, но мы по-прежнему по-настоящему едины, и это здорово», — приводит слова Клоппа Sky Sports.