АПЛ признала Эрлинга Холанда лучшим игроком сезона

Холанд получил награду по результатам голосования 20 капитанов команд клубов АПЛ и группы футбольных экспертов. Норвежский нападающий обошёл Кевина Де Брёйне («Манчестер Сити»), Гарри Кейна («Тоттенхэм»), Мартина Эдегора, Букайо Сака (оба — «Арсенал»), Маркуса Рашфорда («Манчестер Юнайтед») и Кирана Триппьера («Ньюкасл»).

22-летний Холанд сыграл 35 матчей в АПЛ в текущем сезоне, отметившись в них 36 забитыми мячами и восемью результативными передачами. Норвежский форвард помог «Манчестер Сити» досрочно стать чемпионом Англии. Этот сезон был первым для Холанда в АПЛ.