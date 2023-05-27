Холанд признан лучшим молодым игроком АПЛ в сезоне-2022/23

22-летний Холанд стал первым игроком в истории английской Премьер-лиги, получившим награды лучшему молодому игроку и лучшему игроку сезона в АПЛ в рамках одной кампании.

По итогам голосования болельщиков и экспертов норвежец опередил Свена Ботмана («Ньюкасл»), Мойсеса Кайседо («Брайтон»), Александера Исака («Ньюкасл»), Алексиса Макаллистера («Брайтон»), Габриэла Мартинелли («Арсенал»), Мартина Эдегора («Арсенал») и Букайо Сака («Арсенал»).