Холанд признан лучшим молодым игроком АПЛ в сезоне-2022/23
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд признан лучшим молодым футболистом английской Премьер-лиги в сезоне-2022/23.
Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд признан лучшим молодым футболистом английской Премьер-лиги в сезоне-2022/23.
22-летний Холанд стал первым игроком в истории английской Премьер-лиги, получившим награды лучшему молодому игроку и лучшему игроку сезона в АПЛ в рамках одной кампании.
По итогам голосования болельщиков и экспертов норвежец опередил Свена Ботмана («Ньюкасл»), Мойсеса Кайседо («Брайтон»), Александера Исака («Ньюкасл»), Алексиса Макаллистера («Брайтон»), Габриэла Мартинелли («Арсенал»), Мартина Эдегора («Арсенал») и Букайо Сака («Арсенал»).
Холанд, который перешел в «Манчестер Сити» летом прошлого года из дортмундской «Боруссии», забил 36 голов в АПЛ и помог «горожанам» завоевать чемпионский титул.