Кан и Салихамиджич уволены из «Баварии» — Kicker

Кана сменит 55-летний Ян-Кристиан Дризен, занимавший в «Баварии» должность финансового директора. Имя преемника Салихамиджича пока неизвестно.

По итогам нынешнего сезона «Бавария» выиграла чемпионат Германии, обыграв в последнем туре «Кёльн» со счётом 2:1. В параллельном матче дортмундская «Боруссия» дома сыграла вничью с «Майнцем» (2:2) и завершила сезон на втором месте, уступив «Баварии» по дополнительным показателям.