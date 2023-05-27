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19:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российская футболистка выиграла чемпионат Англии

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Женский футбольный клуб «Челси» стал победителем чемпионата Англии.

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Источник: Reuters

В матче заключительного, 22-го тура чемпионата Англии «Челси» обыграл на выезде «Рединг» со счетом 3:0. Российская футболистка «синих» Алсу Абдуллина провела всю игру на скамейке запасных.

«Челси» набрал 58 очков и стал первым в турнирной таблице чемпионата. Лондонский клуб в шестой раз стал победителем турнира.

Абдуллина перешла в лондонский клуб в декабре 2021 года. Ранее в мае футболистка в составе «Челси» стала победительницей Кубка Англии.

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