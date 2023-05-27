Российская футболистка выиграла чемпионат Англии
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Женский футбольный клуб «Челси» стал победителем чемпионата Англии.
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Женский футбольный клуб «Челси» стал победителем чемпионата Англии.
В матче заключительного, 22-го тура чемпионата Англии «Челси» обыграл на выезде «Рединг» со счетом 3:0. Российская футболистка «синих» Алсу Абдуллина провела всю игру на скамейке запасных.
«Челси» набрал 58 очков и стал первым в турнирной таблице чемпионата. Лондонский клуб в шестой раз стал победителем турнира.
Абдуллина перешла в лондонский клуб в декабре 2021 года. Ранее в мае футболистка в составе «Челси» стала победительницей Кубка Англии.