Кошмар в Дортмунде. «Боруссия» бездарно упустила титул на глазах у фанатов

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Интрига в Бундеслиге держалась до последнего тура, по итогам которого дортмундская «Боруссия» спустя 11 лет могла снова стать чемпионом Германии. Причем с тренером, который в свое время мог оказаться в московском «Локомотиве». Вместо этого на глазах переполненного стадиона «шмели» опозорились в игре с абсолютно немотивированным «Майнцем». Как такое вообще возможно?

Они так долго шли к мечте

Фанаты «Боруссии» в последний раз праздновали чемпионство в сезоне-2011/12. Это была эпоха расцвета Юргена Клоппа, взявшего с клубом второй титул подряд. В той команде зажигали Роберт Левандовский, Синдзи Кагава, Иван Перишич, Илкай Гюндоган, Марио Гётце и будущий форвард «Спартака» Лукас Барриос. Многие из них до сих пор являются суперзвездами мирового футбола, что лишний раз говорит о силе той «Боруссии» Клоппа.

После того триумфа Дортмунд стал потихоньку сдавать, хотя два Кубка Германии и несколько Суперкубков они все-таки взяли. Но болельщики мечтали о возвращении титула в Бундеслиге. Перед каждым сезоном «Боруссию» аккуратно вписывали в число фаворитов, но все понимали, что противостоять «Баварии» практически невозможно. Так было и прошлым летом, тем более что с мюнхенцами работал один из самых перспективных тренеров мира Юлиан Нагельсман.

«Боруссия» перед стартом сезона усилилась ивуарийцем Себастьеном Аллером, за которым гонялась половина европейских топ-клубов. Нападающий наколотил кучу голов за «Аякс», причем особенно старался в Лиге чемпионов, где даже повторил рекорд Криштиану Роналду. Казалось, что Себастьен сможет стать если не полноценной, то достойной заменой Эрлингу Холанду. Однако спустя всего месяц стало известно, что у Аллера диагностирован рак.

Футболист признался, что несмотря на шокирующие новости, сразу решил создать позитивный настрой и пройти через все трудности. И ведь смог! Себастьен вернулся в строй по ходу сезона и забил девять мячей в 18 играх Бундеслиги, добавив к этому еще три голевые передачи. Его заслуга в том, что «Боруссия» за тур до конца чемпионата догнала и перегнала «Баварию», огромна. Кто бы мог подумать, что именно Аллер в итоге станет одним из антигероев решающего матча. Но об этом чуть позже.

Безумная развязка и слезы фанатов Дортмунда

Перед зимней паузой рассуждать о шансах Дортмунда на титул не приходилось. Мюнхенцы везли своему сопернику целых девять очков, причем «Боруссия» далеко не всегда была главным преследователем «Баварии». В начале сезона лидерство в Бундеслиге на шесть туров захватил берлинский «Унион».

Приблизиться и даже обогнать себя сильно помогла сама «Бавария» с ее руководством, которое уволило Нагельсмана 24 марта, поставив на освободившееся место Томаса Тухеля. При нем мюнхенцы, мягко говоря, не стали играть лучше. Они вылетели из Лиги чемпионов, бесславно проиграв «Манчестер Сити», а на самом финише сезона пропустили вперед «Боруссию» в чемпионате страны. И это уже не сильно удивляло.

А Дортмунд вел к титулу немец хорватского происхождения Эдин Терзич. Он начинал тренерскую карьеру как раз в «Боруссии», работая в академии, а затем долгое время был помощником Славена Билича в «Бешикташе» и «Вест Хэме». Терзич должен был переехать с Биличем в Россию и стать одним из наставников московского «Локомотива», но сделка в последний момент сорвалась. Зато у Эдина появилась возможность вернуться в «Боруссию», где он успел побыть даже техническим директором. После отставки Марко Розе Терзича назначили главным тренером, заключив с ним трехлетний контракт. Это могла быть красивая история успеха.

Перед последним туром расклады были простые — домашняя победа над ничем не мотивированным «Майнцем» подарила бы Дортмунду долгожданное чемпионство. Которое стало бы первым для легенды «Боруссии» Марко Ройса. Удивительно, но форвард сборной Германии за всю карьеру ни разу не выигрывал Бундеслигу. Он пришел в клуб из Мёнхенгладбаха как раз летом 2012 года, когда «Боруссия» взяла свой последний до настоящего момента титул чемпиона Германии. Если Ройс так и не сможет выиграть Бундеслигу, это будет величайшей несправедливостью.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/OLFlDtVQPgY" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Однако бедному Марко, похоже, придется еще подождать. «Боруссия» в заключительном туре пропустила первой уже на 15-й минуте, но вскоре могла отыграться. За фол на Рафаэле Геррейру был назначен пенальти. К мячу подошел Аллер, но его удар отразил вратарь. Не прошло и пяти минут, как «Майнц» забил второй мяч. Ситуация становилась критичной для Дортмунда. Спасать ситуацию отправился Ройс, заменивший получившего повреждение Карима Адейеми.