«Реал» вырвал победу у «Севильи» в матче Ла Лиги благодаря дублю Родриго

Уже на третьей минуте матча «Севилья» открыла счёт благодаря голу своего форварда Рафаэля Мира. На 29-й минуте «Реал» сравнял счёт усилиями вингера Родриго Гоэса.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Севилья» располагается на десятой строчке турнирной таблицы, набрав 49 очков в 37 матчах. «Реал» находится на втором месте, у «сливочных» 77 очков. Лидирует «Барселона», набравшая 85 очков и обеспечившая себе победу в Ла Лиге.