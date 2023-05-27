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22:18 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» вырвал победу у «Севильи» в матче Ла Лиги благодаря дублю Родриго

авершился матч 37-го тура чемпионата Испании, в котором «Севилья» принимала мадридский «Реал» на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».

Севилья
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Источник: Reuters

Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо.

Уже на третьей минуте матча «Севилья» открыла счёт благодаря голу своего форварда Рафаэля Мира. На 29-й минуте «Реал» сравнял счёт усилиями вингера Родриго Гоэса.

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На 69-й минуте Родриго принёс своей команде победу, оформив дубль.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Севилья» располагается на десятой строчке турнирной таблицы, набрав 49 очков в 37 матчах. «Реал» находится на втором месте, у «сливочных» 77 очков. Лидирует «Барселона», набравшая 85 очков и обеспечившая себе победу в Ла Лиге.

Севилья
1:2
Первый тайм: 1:1
Реал
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