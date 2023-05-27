«Бенфика» выиграла чемпионат Португалии

«Бенфика» разгромила «Санта-Клару» со счётом 3:0 и взяла чемпионский титул.

На седьмой минуте Гонсалу Рамуш вывел «Бенфику» вперёд. На 28-й минуте Рафаэл Силва удвоил преимущество своей команды. На 60-й минуте Алехандро Гримальдо забил третий гол, реализовав 11-метровый удар.

В параллельном матче «Порту» с тем же счётом обыграл «Виторию Гимарайнш». По итогам сезона «Бенфика» набрала 87 очков. «Порту» набрал 85 очков и расположился на второй строчке турнирной таблицы.