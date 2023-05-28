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00:01 (мск), источник: Газета.Ру

Стал известен победитель чемпионата Франции

Сегодня в рамках 37-го тура чемпионата Франции «Страсбур» принимал «Пари Сен-Жермен».

Страсбур
ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1.

«ПСЖ» для завоевания очередного чемпионства в Лиге 1 было необходимо не проиграть этот матч за два тура до финиша чемпионата.

Счет в матче был открыт на 59-й минуте. Килиан Мбаппе раскачал соперника и отдал пас в центр штрафной площади, где Лионель Месси хладнокровно пробил в дальний угол от голкипера.

Через 20 минут Кевин Гамейро смог сравнять счет, оказавшись первым на добивании в штрафной соперника.

После этой победы подопечные Кристофа Галтье набирают 86 очков и становятся недосягаемыми для ближайшего преследователя — «Ланса», который сегодня в своем матче разгромил «Аяччо».

Это чемпионство стало для «ПСЖ» вторым подряд и 11-м в истории клуба. Напомним, что в сезоне 2020/21 титул завоевал «Лилль».

В Кубке страны «парижане» на стадии ⅛ финала уступили «Марселю».

В Лиге чемпионов команда Галтье также дошла до стадии ⅛, где проиграла по сумме двух матчей мюнхенской «Баварии».

Страсбур
1:1
Первый тайм: 0:0
ПСЖ
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