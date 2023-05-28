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00:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Месси обновил рекорд по голам в топ-5 европейских лиг

Аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси обновил рекорд по голам в топ-5 лиг Европы. Об этом в Twitter сообщает ESPN.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Форвард поразил ворота «Страсбура» на 59-й минуте матча в 37-м туре чемпионата Франции. Этот гол стал для него 496-м за время выступления в пяти лучших европейских лигах. По этому показателю он опередил португальца Криштиану Роналду, забившего 495 мячей.

3 мая L"Equipe сообщил, что руководство ПСЖ отказывается продлевать соглашение с Месси. Отмечается, что в клубе крайне негативно отреагировали на несогласованную поездку форварда в Саудовскую Аравию.

Контракт Месси с парижской командой рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. Его зарплата составляет 30 миллионов евро в год после вычета налогов. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

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