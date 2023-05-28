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01:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Месси побил рекорд Криштиану и сравнялся с Дани Алвесом, Родриго зажег в Севилье, «Интер» и «Унион» — в Лиге чемпионов

Главные события субботы в европейском футболе.

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Источник: Reuters

Испания: свист Себальосу

Футбол

Испания 2022/2023
Тур 37, 27.05.2023, 20:00

Севилья1Реал2

Разговоры о том, что в преддверии финала Лиги Европы «Севилья» пожертвует субботним матчем, не имели ничего общего с реальностью. Да, Хосе Луис Мендилибар провел ротацию состава, но при этом качество совсем не просело. Успех же принесла одна из первых атак, когда Рафа Мир с подбора запустил мяч в верхний угол.

Порой «Реалу» откровенно везло. Как на отрезке, когда Ламела с интервалом в несколько минут сначала попал в штангу, а потом не смог переправить мяч в угол. В плане эффективности аргентинец явно уступил Родриго, который своим штрафным удивил всех, включая Буну. Голкипер шагнул за «стенку» и пропустил мяч в свой угол.

Как оказалось, это было началом бенефиса бразильского форварда. Увенчала же его образцовая контратака, по ходу которой Модрич с Кроосом в два паса доставили мяч от своей штрафной до чужой, и там уже Родриго издевательски разобрался с чемпионом мира Монтиэлем. Для победы этого хватило, а подпортила настроение гостям травма Вальверде.

Не обошлось и без скандала. Сначала фанаты «Севильи» хотели протестовать против отмены красной карточки Винисиусу Жуниору, а в итоге после четвертого в сезоне удаления совершившего безумный подкат Акуньи трибуны обрушили свой гнев на судью и на пострадавшего Дани Себальоса. Последнему, уроженцу Севильи, не могли простить его прошлое, ведь когда-то он был в молодежной команде андалусийцев, а в итоге начал профессиональную карьеру в составе главного конкурента, в «Бетисе». Нервы у Себальоса явно оказались крепче, чем у Винисиуса, но провоцирующим жестом он все же завел фанатов соперника.

Италия: Моуринью думал о финале

Футбол

Италия 2022/2023
Тур 37, 27.05.2023, 19:00

Фиорентина2Рома1

«Рома» бодро начала игру во Флоренции, однако в итоге гола Эль-Шаарави не хватило даже для ничьей. Означает это, что римляне теперь могут попасть в Лигу чемпионов только один способом — выиграв Лигу Европы. Жозе Моуринью, кстати, говорил, что сосредоточен именно на финале второго по статусу еврокубка, а игра с «Фиорентиной» волнует его совсем чуть-чуть. Но вряд ли Особенного порадовало, как «Рома» провалила концовку, пропустив два гола за две неполных минуты. После первого успеха «фиалок» гости поплыли, чем и воспользовался подкарауливший мяч в районе дальней штанги Иконе.

Футбол

Италия 2022/2023
Тур 37, 27.05.2023, 21:45

Интер3Аталанта2

Победа в Кубке Италии не расслабила «Интер». Напротив, в преддверии финала Лиги чемпионов нерадзурри держат себя в тонусе, и они уже в дебюте буквально смяли оборону «Аталанты». Бергамаски не успели переварить свой провал на 1-й минуте, когда Лаутаро Мартинес вывел Лукаку один на один, а Барелла еще раз вогнал мяч в сетку после того, как вратаря дважды пытался пробить с острого угла Димарко. Прошлый раз так же мощно миланцы начали игру серии А в январе 1941-го.

Но все равно это было слишком просто для игры с командой, которая пытается попасть в четверку. Гости к середине первого тайма пришли в себя и начали напрягать хозяев регулярными атаками. И если со сложнейшим ударом Копмайнерса Онана справился, то помешать оказавшемуся самым расторопным в сутолоке перед воротами Пашаличу было невозможно. Стало интереснее, однако особых шансов развить свой успех у «Аталанты» не было.

Источник: Reuters

«Интер» вернул игру под контроль и вел ее с позиции силы. Той, что есть у Лукаку. Бельгиец организовал атаку, после которой все вопросы об исходе матча отпали. Находясь в центре поля спиной к воротам, он поставил корпус атаковавшим его оппонентам и с разворота отрезал всю оборону пасом на Брозовича. А тот украсил и без того красивейшую комбинацию выводом Мартинеса на пустые ворота. Команда Симоне Индзаги гарантировала себе Лигу чемпионов в следующем сезоне.

Франция: ничья, устроившая всех

Футбол

Франция 2022/2023
Тур 37, 27.05.2023, 22:00

Страсбур1ПСЖ1

Пока «Ланс» бронировал за собой второе место и путевку в групповой турнир Лиги чемпионов, к перерыву забив три мяча в ворота «Аяччо», парижане оформляли очередной титул самым банальным образом. После 45-и минут в гостях у «Страсбура», который математически еще рисковал покинуть лигу 1, на табло светились унылые нули.

Можно, конечно, сетовать на дисквалификацию Хакими, а также травмы Маркиньюса и качественно игравшего в последнее время Фабиана Руиса. Но все равно было как-то не по-чемпионски. В конце концов, инициативу взяли на себя самые яркие звезды. Мбаппе на фланге раскачал защитников и пасом среагировал на включение Месси, а тот ударом с острого угла не оставил шансов вратарю.

Таким образом даже после ничьей, которую два выполнивших свои задачи тренера отметили, обнявшись за минуту до финального свистка, громкие заголовки обеспечены. А предматчевая фраза Кристофа Гальтье: «Месси — это и есть футбол» заиграла новыми красками. 496-й мяч аргентинца сделал его лучшим снайпером в истории чемпионатов «большой пятерки». Криштиану Роналду снова за спиной вечного конкурента, а еще Месси завоевал 43-й трофей в карьере. Теперь он делит звание самого титулованного футболиста в истории со старым другом Дани Алвесом.

Германия: счастье Берлина и характер Франкфурта

Футбол

Германия 2022/2023
Тур 34, 27.05.2023, 16:30

Унион Б1Вердер0

Естественно, чемпионская интрига в бундеслиге затмила все, однако этим дело не ограничилось. Оставалось еще определить обладателя последней путевку в Лигу чемпионов, и здесь тоже все решалось в концовке. До 81-й минуты счастливчиком выглядел «Фрайбург», завершивший первый тайм матча во Франкфурте 50-м голом в турнире набегавшего на дальнюю штангу под скидку партнера Грифо.

Футбол

Германия 2022/2023
Тур 34, 27.05.2023, 16:30

Айнтрахт Ф2Фрайбург1

Однако «Унион», у которого при возможном равенстве очков был перевес в разности мячей, все же додавил «Вольфсбург». Гол Хедиры принес исторический успех и сделал команду Урса Фишера пятнадцатой немецкой командой, сыгравшей в главном еврокубке. Это — рекорд, на два пункта превосходящий показатели Испании (13).

Сложно сказать, стоит ли связывать события в Берлине с тем, как развернулась параллельная игра. Скорее, лишь отчасти. Это в чемпионате у «Айнтрахта» уже не было шансов обойти «Байер», но в тонусе «орлов» держит предстоящий в следующие выходные финал Кубка Германии. И, конечно, снова хорош был Коло Муани, чей удар головой положил начало камбэку. Теперь француз — самый результативный игрок чемпионата по системе «гол плюс пас» (15+11).

Статистика дня

1-й раз за двадцать лет в бундеслиге двоевластие в топе бомбардиров. Звание лучшего снайпера разделили отличившиеся по 16 раз Фюллкруг («Вердер») и Нкунку («Лейпциг»).

2-м после Франца Беккенбауэра тренером, выигравшим чемпионат Германии после назначения во второй половине турнира, стал Томас Тухель.

2,38 гола за игру — лучшая средняя результативность «Бенфики» с 1984 года.

4 футболиста в лигах топ-5 в двух последних сезонах забили не менее 20 мячей. Сегодня к Левандовски, Холанну и Мбаппе присоединился Лаутаро Мартинес.

7 голевых передач отдал форвард «Лиона» Баркола коллеге по амплуа Ляказетту. Это самая эффективная связка сезона во французском чемпионате, на два балла опережающая Месси и Мбаппе.

8 лет игроки «Порту» не становились лучшими бомбардирами португальской лиги. Паузу прервал забивший 22 мяча иранец Тареми.

23 года назад «Бавария» выиграла титул в последнем туре, обойдя в таблице «Байер».

31 очко набрал в выездных матчах итальянского чемпионата «Торино». Это лучший результат гранатовых с момента перехода на трехочковую систему.

84 официальных титула стало у выигравшей чемпионат Португалии «Бенфики», которая по числу трофеев снова обошла «Порту».

235-й матч провел в воротах «Айнтрахта» в бундеслиге установивший клубный рекорд Трапп.

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