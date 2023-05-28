Кто вылетит из АПЛ? Расклады на последний тур

К последнему туру АПЛ всё предельно ясно с верхней частью таблицы. «Сити», «Арсенал», «МЮ» и «Ньюкасл» отправляются в Лигу чемпионов, а «Ливерпуль» и «Брайтон» — в Лигу Европы. А вот за седьмое место, дающее право сыграть в Лиге конференций, ещё борются «Астон Вилла», «Тоттенхэм» и «Брентфорд».

Хотя самое интересное — на дне таблицы. Уже точно вылетел «Саутгемптон» — подробнее о нём мы писали тут. По итогам 38-го тура определится, какие ещё две команды отправятся в Чемпионшип. За выживание бьются три клуба: «Эвертон», «Лестер» и «Лидс».

Таблица АПЛ Клуб Игры Очки 16. Ноттингем Форест 37 37 17. Эвертон 37 33 18. Лестер Сити 37 31 19. Лидс Юнайтед 37 31 20. Саутгемптон 37 24

В воскресенье в 18:30 (по Москве) в последнем туре АПЛ одновременно состоятся 10 матчей. Упомянутые три команды проводят свои игры дома.

«Эвертон» (вероятность вылета — 20,4% по данным Opta)

Англия 2022/2023 Тур 38, 28.05.2023, 18:30 Эвертон - Борнмут -

Самая простая ситуация — у ливерпульцев. Команде достаточно победить с любым счётом, чтобы сохранить место в АПЛ. Возможно, при ничьей или даже поражении «Эвертон» всё равно останется в чемпионате Англии, но там уже появляется шанс у конкурентов. При равенстве очков главный критерий — разница забитых и пропущенных мячей за сезон.

«Лестер» (вероятность вылета — 82,7%)

Англия 2022/2023 Тур 38, 28.05.2023, 18:30 Лестер - Вест Хэм Юнайтед -

Чемпиону АПЛ сезона-2015/2016 требуются провал конкурента и победа над «Вест Хэмом». Хорошая новость в том, что в параллельном матче «Эвертона» и «Борнмута» команду Дина Смита устраивает даже ничья. Дело в том, что у «Лестера» не настолько плохая разница мячей (-18). У шести команд она хуже — в том числе у «Эвертона» (-24). Если «Лестер» победит, а «Эвертон» сыграет вничью, то первым гарантировано спасение при равном количестве очков.

«Лидс» (вероятность вылета — 96,9%)

Англия 2022/2023 Тур 38, 28.05.2023, 18:30 Лидс - Тоттенхэм Хотспур -

У команды Сэма Эллардайса практически нет шансов. Этот тренер известен тем, что спасает всех от вылета, но серия закончилась. Сначала он позволил «Вест Бромвичу» отправиться в Чемпионшип, а теперь с огромной вероятностью — «Лидсу». Сейчас из трёх претендентов на вылет именно этой команде достался самый сложный соперник — «Тоттенхэм». К тому же лондонцы ещё борются за место в Лиге конференций, в отличие от соперников «Эвертона» и «Лестера».

Для спасения «Лидсу» требуется победить в 38-м туре, и чтобы при этом «Эвертон» обязательно проиграл, а «Лестер» потерял очки. Существует ещё фантастический вариант, при котором устроит и ничья «Эвертона», но тогда «Лидсу» нужно побеждать в последнем туре с разницей в 3+ гола.