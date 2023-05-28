Мбаппе разбил болельщице нос мячом и принес подарок в качестве извинения

Встреча со «Страсбуром» в рамках 37-го тура чемпионата Франции завершилась со счетом 1:1. Перед игрой форвард выбил мяч за пределы поля и попал в лицо девушке, сидящей на трибуне. Футболист сразу же подошел к ней и сопроводил до места, где врачи оказали ей помощь. Отмечается, что позднее он встретился с фанаткой и принес ей в подарок футболку со своим номером в качестве извинения.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=dc574743472f1be7&partner_ext=173&place_id=222&oid=-134705837&hd=2&id=456247049&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Благодаря ничьей со «Страсбуром» ПСЖ досрочно обеспечил себе чемпионство в Лиге 1 в сезоне-2022/2023. Титул стал для парижан 11-м, что является рекордным результатом в чемпионате Франции. Ранее клуб делил первое место по этому показателю с «Сент-Этьеном» — 10 побед.