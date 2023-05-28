Текущие события
Футбол. Зарубежный
13:30
Верона
Эмполи
Футбол. Премьер-лига
14:00
Спартак
Пари Нижний Новгород
Футбол. Зарубежный
16:00
Болонья
Наполи
Футбол. Зарубежный
16:00
Монца
Лечче
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо
Локомотив
Футбол. Премьер-лига
16:30
Факел
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
18:30
Арсенал
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
18:30
Астон Вилла
Брайтон
Футбол. Зарубежный
18:30
Брентфорд
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
18:30
Челси
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:30
Кристал Пэлас
Ноттингем Форест
Футбол. Зарубежный
18:30
Эвертон
Борнмут
Футбол. Зарубежный
18:30
Лидс
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
18:30
Лестер
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:30
Манчестер Юнайтед
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
18:30
Саутгемптон
Ливерпуль
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
Ахмат
Футбол. Зарубежный
19:00
Лацио
Кремонезе
Футбол. Зарубежный
20:00
Альмерия
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
20:00
Атлетик
Эльче
Футбол. Зарубежный
20:00
Атлетико
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
20:00
Барселона
Мальорка
Футбол. Зарубежный
20:00
Кадис
Сельта
Футбол. Зарубежный
20:00
Хетафе
Осасуна
Футбол. Зарубежный
20:00
Жирона
Бетис
Футбол. Зарубежный
20:00
Райо Вальекано
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
20:00
Валенсия
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
21:45
Ювентус
Милан
Футбол. Зарубежный
27.05
Анже
Труа
21
Футбол. Зарубежный
27.05
Клермон Фут
Лорьян
20
Футбол. Зарубежный
27.05
Ланс
Аяччо
30
Футбол. Зарубежный
27.05
Лилль
Нант
21
Футбол. Зарубежный
27.05
Лион
Реймс
30
Футбол. Зарубежный
27.05
Марсель
Брест
12
Футбол. Зарубежный
27.05
Монпелье
Ницца
23
Футбол. Зарубежный
27.05
Ренн
Монако
20
Футбол. Зарубежный
27.05
Страсбур
ПСЖ
11
Футбол. Зарубежный
27.05
Тулуза
Осер
11
Футбол. Зарубежный
27.05
Интер
Аталанта
32
Все события
10:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Мбаппе разбил болельщице нос мячом и принес подарок в качестве извинения

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе разбил болельщице нос на разминке перед матчем. Об этом в Twitter сообщает ESPN.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Встреча со «Страсбуром» в рамках 37-го тура чемпионата Франции завершилась со счетом 1:1. Перед игрой форвард выбил мяч за пределы поля и попал в лицо девушке, сидящей на трибуне. Футболист сразу же подошел к ней и сопроводил до места, где врачи оказали ей помощь. Отмечается, что позднее он встретился с фанаткой и принес ей в подарок футболку со своим номером в качестве извинения.

Во время загрузки произошла ошибка.

Благодаря ничьей со «Страсбуром» ПСЖ досрочно обеспечил себе чемпионство в Лиге 1 в сезоне-2022/2023. Титул стал для парижан 11-м, что является рекордным результатом в чемпионате Франции. Ранее клуб делил первое место по этому показателю с «Сент-Этьеном» — 10 побед.

Еще один рекорд установил аргентинский форвард ПСЖ Лионель Месси. Он поразил ворота соперников на 59-й минуте игры, и этот гол стал для него 496-м за время выступлений в пяти лучших европейских лигах. Таким образом, он опередил португальца Криштиану Роналду, забившего 495 мячей.

Страсбур
1:1
Первый тайм: 0:0
ПСЖ
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Зидан отказался возглавить саудовский «Аль-Наср»
Стало известно о новом предложении Месси от ПСЖ
Фоторепортажи
27Лоськов поздравил Дзюбу с дублем, Изидор признался в любви к «Локомотиву». Главные фото разгрома «Химок»
26«Спартак» обыграл ЦСКА в матче с двумя удалениями
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь