Упавшему с лошади вратарю «ПСЖ» диагностировали кровоизлияние в мозг

Рико был госпитализирован в воскресенье утром с травмой головы, полученной в результате падения с лошади. По информации источника, лошадь, на которой был вратарь «ПСЖ», занервничала, когда в нее врезалась запряженная лошадьми повозка. Рико упал, и животное ударило его ногой по голове. Его состояние оценивается как тяжелое.