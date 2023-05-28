Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Альмерия
Вальядолид
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Атлетик
Эльче
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Атлетико
Реал Сосьедад
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Барселона
Мальорка
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кадис
Сельта
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Хетафе
Осасуна
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Жирона
Бетис
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Райо Вальекано
Вильярреал
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Валенсия
Эспаньол
00
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Ростов
Ахмат
22
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лацио
Кремонезе
21
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Арсенал
Вулверхэмптон
50
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Астон Вилла
Брайтон
21
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Брентфорд
Манчестер Сити
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Челси
Ньюкасл Юнайтед
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кристал Пэлас
Ноттингем Форест
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Эвертон
Борнмут
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лидс
Тоттенхэм Хотспур
13
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лестер
Вест Хэм Юнайтед
21
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Манчестер Юнайтед
Фулхэм
21
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Саутгемптон
Ливерпуль
44
Футбол. Зарубежный
21:45
Ювентус
Милан
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо
Локомотив
24
Футбол. Премьер-лига
16:30
Факел
Крылья Советов
21
Футбол. Зарубежный
16:00
Болонья
Наполи
22
Футбол. Зарубежный
16:00
Монца
Лечче
01
Футбол. Премьер-лига
14:00
Спартак
Пари Нижний Новгород
00
Футбол. Зарубежный
13:30
Верона
Эмполи
11
Все события
19:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Упавшему с лошади вратарю «ПСЖ» диагностировали кровоизлияние в мозг

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. У вратаря французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Серхио Рико диагностировано кровоизлияние в мозг, сообщает Cope.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
Наверх
Источник: Пресс-служба "ПСЖ"

Рико был госпитализирован в воскресенье утром с травмой головы, полученной в результате падения с лошади. По информации источника, лошадь, на которой был вратарь «ПСЖ», занервничала, когда в нее врезалась запряженная лошадьми повозка. Рико упал, и животное ударило его ногой по голове. Его состояние оценивается как тяжелое.

Рико 29 лет, он представляет «ПСЖ» с сезона-2019/20 и за это время провел за команду 24 матча, став двукратным чемпионом Франции. Помимо этого он выступал за испанские «Севилью» и «Мальорку», а также английский «Фулхэм».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Геи думали, что я такой же'. Убойное интервью Жулина — о России и врагах
'Предлагали руку и счет в банке'. Интервью с секс-символом нашего спорта
Возрастное ограничение 18+
Фоторепортажи
9Лионель Месси с семьей побывал в Саудовской Аравии
9«Интер» стал победителем миланского дерби в полуфинале ЛЧ
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь