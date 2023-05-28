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19:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Хосеп Гвардиола рассказал секрет своего успеха

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поведал секрет своего успеха.

Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Знаете секрет моего тренерского успеха? “Барселона”, “Бавария”, “Манчестер Сити”. Вот секрет успеха Пепа. Месси, Левандовски, Холанд, Агуэро. Я люблю свою маму, как и дедушку, но с ним я бы не выиграл Лигу чемпионов», — сказал Гвардиола в интервью Football Daily.

На данный момент «Манчестер Сити» претендует на то, чтобы выиграть все возможные трофеи в сезоне: они уже стали чемпионами в АПЛ, впереди два финала — Кубок Англии с «Манчестер Юнайтед», который состоится 3 июня, и финал Лиги чемпионов с «Интером», он будет 10 июня.

На данный момент Гвардиола смог выиграть 50 трофеев в качестве главного тренера: 18 с «Барселоной», 11 с «Баварией» и 21 с «Манчестер Сити».

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