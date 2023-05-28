Хосеп Гвардиола рассказал секрет своего успеха

«Знаете секрет моего тренерского успеха? “Барселона”, “Бавария”, “Манчестер Сити”. Вот секрет успеха Пепа. Месси, Левандовски, Холанд, Агуэро. Я люблю свою маму, как и дедушку, но с ним я бы не выиграл Лигу чемпионов», — сказал Гвардиола в интервью Football Daily.

На данный момент «Манчестер Сити» претендует на то, чтобы выиграть все возможные трофеи в сезоне: они уже стали чемпионами в АПЛ, впереди два финала — Кубок Англии с «Манчестер Юнайтед», который состоится 3 июня, и финал Лиги чемпионов с «Интером», он будет 10 июня.