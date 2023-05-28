Чемпион Англии сезона-2015/16 «Лестер» вылетел из премьер-лиги

Встреча в Лестере завершилась со счетом 2:1. Голами в составе победителей отметились Харви Барнс (34-я минута) и Ваут Фас (62). У проигравших забил Пабло Форнальс (79).

«Лестер», набравший 34 очка, завершил турнир на 18-м месте и покинул высший дивизион. В сезоне-2015/16 «лисы» впервые в истории стали чемпионами Англии. Также не смогли сохранить прописку в Английской премьер-лиге «Лидс» (31 очко, 19-е место), в заключительном туре проигравший «Тоттенхэму» со счетом 1:4, и «Саутгемптон» (25 очков, 20-е место). «Эвертон» (36 очков, 17-е место), выступающий в элитном дивизионе с сезона-1954/55, победил «Борнмут» (1:0) и остался в Английской премьер-лиге.