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20:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Чемпион Англии сезона-2015/16 «Лестер» вылетел из премьер-лиги

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. «Лестер Сити» вылетел во второй дивизион чемпионата Англии (Чемпионшип), несмотря на победу над «Вест Хэмом» в последнем, 38-м туре Английской премьер-лиги.

Лестер
Вест Хэм ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча в Лестере завершилась со счетом 2:1. Голами в составе победителей отметились Харви Барнс (34-я минута) и Ваут Фас (62). У проигравших забил Пабло Форнальс (79).

«Лестер», набравший 34 очка, завершил турнир на 18-м месте и покинул высший дивизион. В сезоне-2015/16 «лисы» впервые в истории стали чемпионами Англии. Также не смогли сохранить прописку в Английской премьер-лиге «Лидс» (31 очко, 19-е место), в заключительном туре проигравший «Тоттенхэму» со счетом 1:4, и «Саутгемптон» (25 очков, 20-е место). «Эвертон» (36 очков, 17-е место), выступающий в элитном дивизионе с сезона-1954/55, победил «Борнмут» (1:0) и остался в Английской премьер-лиге.

Чемпион Англии текущего сезона «Манчестер Сити» проиграл «Брентфорду» — 0:1, а финишировавший вторым «Арсенал» разгромил «Вулверхэмптон» — 5:0.

Результаты других матчей последнего тура:

«Астон Вилла» — «Брайтон» — 2:1;

«Кристал Пэлас» — «Ноттингем Форест» — 1:1;

«Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм» — 2:1;

«Саутгемптон» — «Ливерпуль» — 4:4;

«Челси» — «Ньюкасл» — 1:1.

В следующем сезоне в Лиге чемпионов сыграют «Манчестер Сити», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл». В Лиге Европы Англию представят «Ливерпуль» и «Брайтон», а «Астон Вилла» выступит в Лиге конференций.

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