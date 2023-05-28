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22:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Барселона» разгромила «Мальорку», «Эспаньол» вылетел

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Футболисты «Барселоны» разгромили «Мальорку» в матче предпоследнего, 37-го тура чемпионата Испании.

Барселона
МальоркаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча в Барселоне завершилась со счетом 3:0. Голами отметились Ансу Фати (1-я и- 24-я минуты) и Гави (70). На 14-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Амата Ндиайе, который сфолил на защитнике «сине-гранатовых» Алехандро Бальде. Во время игры «Барселона» сообщила, что Бальде получил частичный разрыв латеральной коллатеральной связки правой лодыжки. Он пропустит от шести до семи недель.

Ранее «Барселона» досрочно стала чемпионом Испании, в активе команды 88 очков. Идущий третьим «Атлетико» (76) победил «Реал Сосьедад» (2:1) и приблизился к мадридскому «Реалу» (77). При этом «Реал Сосьедад» благодаря поражению «Вильярреала» от «Райо Вальекано» (1:2) гарантировал себе четвертое место в таблице и место в Лиге чемпионов. «Вильярреал» (63) по итогам сезона останется на пятом месте, «Бетис» (59), победивший «Жирону» (2:1), — на шестом, обе команды квалифицировались в Лигу Европы.

«Эспаньол» (36) сыграл вничью с «Валенсией» (2:2) и вслед за «Эльче» потерял шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе.

Результаты остальных игр тура:

«Атлетик» — «Эльче» — 0:1,

«Кадис» — «Сельта» — 1:0,

«Вальядолид» — «Альмерия» — 0:0,

«Хетафе» — «Осасуна» — 2:1.

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