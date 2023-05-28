«Милан» обыграл «Ювентус» и гарантировал себе участие в Лиге чемпионов

За тур до конца чемпионата «Милан» (67 очков) занимает 4-е место в турнирной таблице серии А. Красно-черные уже не опустятся ниже четвертой строчки, таким образом, они гарантировали себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.