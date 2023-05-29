Президент «Наполи» подтвердил уход Спаллетти

«Да, Спаллетти сказал мне, что предпочел бы взять творческий отпуск. Как я могу отказать? Он дал нам очень много, и я благодарю его. Он пришел ко мне и сказал, что все отдал, круг замкнулся», — приводит слова-де Лаурентиса журналист Фабрицио Романо.