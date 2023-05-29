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01:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Президент «Наполи» подтвердил уход Спаллетти

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис подтвердил уход главного тренера Лучано Спаллетти.

НаполиЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Да, Спаллетти сказал мне, что предпочел бы взять творческий отпуск. Как я могу отказать? Он дал нам очень много, и я благодарю его. Он пришел ко мне и сказал, что все отдал, круг замкнулся», — приводит слова-де Лаурентиса журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что Спаллетти принял решение покинуть команду после ссоры с-де Лаурентисом.

В текущем сезоне «Наполи» впервые с 1990 года стал чемпионом Италии. Скудетто стало для команды третьим за всю историю.

Спаллетти возглавляет неаполитанцев с лета 2021 года. Ранее итальянец тренировал «Интер», «Рому» (дважды), «Зенит», «Удинезе», «Сампдорию» и «Эмполи».

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