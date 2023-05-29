«Арсенал» удалил поздравительный пост в адрес Аршавина

Поздравительное сообщение было опубликовано утром 29 мая. «Желаем тебе хорошего дня, Андрей», — сообщалось в тексте поста, к которому также был прикреплён ролик с четырьмя голами россиянина в ворота «Ливерпуля».

Сейчас это сообщение стало недоступно по ссылке, так как было удалено автором. Судя по всему, «Арсенал» сделал это после критики с украинской стороны.