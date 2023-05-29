«Арсенал» удалил поздравительный пост в адрес Аршавина
Лондонский «Арсенал» удалил из официального аккаунта в «Твиттере» пост, которым поздравил с днём рождения российского нападающего Андрея Аршавина.
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Лондонский «Арсенал» удалил из официального аккаунта в «Твиттере» пост, которым поздравил с днём рождения российского нападающего Андрея Аршавина.
Поздравительное сообщение было опубликовано утром 29 мая. «Желаем тебе хорошего дня, Андрей», — сообщалось в тексте поста, к которому также был прикреплён ролик с четырьмя голами россиянина в ворота «Ливерпуля».
Сейчас это сообщение стало недоступно по ссылке, так как было удалено автором. Судя по всему, «Арсенал» сделал это после критики с украинской стороны.
Напомним, воспитанник «Зенита» Андрей Аршавин присоединился к «Арсеналу» зимой 2009 года. Покинул лондонский клуб российский нападающий летом 2013 года. Трофеев с «канонирами» он не выиграл, а в рамках АПЛ провёл 105 матчей и забил 23 гола.