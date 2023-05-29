Британский позор. «Арсенал» поздравил Аршавина и испугался гнева украинцев
Лондонский «Арсенал» удалил пост с поздравлениями Аршавина после критики украинцев.
Лондонский «Арсенал» удалил пост с поздравлениями Аршавина после критики украинцев.
Лондонский клуб красиво поздравил бывшего футболиста клуба Андрея Аршавина с днем рождения, но потом удалил публикацию в социальных сетях, куда моментально набежали гневные украинцы. Ситуация — полный стыд и позор.
Аршавин был одним из лидеров «Арсенала» и уж точно одним из самых ярких игроков того времени. Арсен Венгер очень хотел заполучить россиянина после его фантастической игры за «Зенит» и сборную России. Андрей отплатил французскому тренеру за доверие. Болельщики любили невысокого атакующего полузащитника, который в хороший день устраивал шоу на поле. Да, концовка карьеры в Лондоне была немного смазана во многом в силу возраста Аршавина, но в памяти фанатов Андрей навсегда останется как крутой футболист.
Он забивал победный гол «Барселоне» в Лиге чемпионов, положил сумасшедший мяч «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорде» и сделал еще много всего для клуба. Но, конечно же, отдельно стоит его покер в ворота «Ливерпуля» на «Энфилде».
Та безумная игра завершилась со счетом 4:4 и стала легендарной. Совершенно нормально, что «Арсенал» решил поздравить своего бывшего футболиста с днем рождения, сегодня Андрею исполнилось 42 года. И выложил в социальные сети видео с теми самыми голами на «Энфилде», пожелав россиянину хорошего дня.
Казалось бы, абсолютно традиционная ситуация. Так делает большинство клубов мира, тем более, когда речь идет о человеке, оставившем немалый след. Но тут в дело вмешались безумные украинцы, которые набежали в комментарии с пакетом гадостей, большинство из которых нельзя показывать здоровым людям. Вот самое мягкое из этих слов.
Что вы думаете произошло дальше? «Арсенал» удалил публикацию с поздравлениями Аршавина из социальных сетей. Это безумие, кошмар и полное отсутствие даже зачатков адекватности. Вроде бы, пора уже перестать этому удивляться, но здесь британцы очень знатно опозорились.
Во-первых, они могли предвидеть атаку украинцев, особенно с учетом того, что в клубе играет Александр Зинченко, который неоднократно высказывался против России и делал это максимально грубо. Во-вторых, если уж вы поставили пост, то взяли на себя ответственность за последствия. Какой смысл удалять его, если в современном мире можно сделать скрин экрана, и люди все равно все увидят.
Такое случилось миллион раз, даже когда противоречивая публикация висела в Сети одну минуту. А тут пост с Аршавин висел в социальных сетях много часов. Удалив его, «Арсенал» сделал только хуже и показал, что им легко манипулировать. Лучше всего ситуацию описала SMM-команда сборной России по футболу. Они написали: «Вы можете удалить пост, но вы не можете удалить историю». Пожалуй, добавить к этому нечего.