Британский позор. «Арсенал» поздравил Аршавина и испугался гнева украинцев

Лондонский клуб красиво поздравил бывшего футболиста клуба Андрея Аршавина с днем рождения, но потом удалил публикацию в социальных сетях, куда моментально набежали гневные украинцы. Ситуация — полный стыд и позор.

«Арсенал» сначала все сделал красиво

Аршавин был одним из лидеров «Арсенала» и уж точно одним из самых ярких игроков того времени. Арсен Венгер очень хотел заполучить россиянина после его фантастической игры за «Зенит» и сборную России. Андрей отплатил французскому тренеру за доверие. Болельщики любили невысокого атакующего полузащитника, который в хороший день устраивал шоу на поле. Да, концовка карьеры в Лондоне была немного смазана во многом в силу возраста Аршавина, но в памяти фанатов Андрей навсегда останется как крутой футболист.

Он забивал победный гол «Барселоне» в Лиге чемпионов, положил сумасшедший мяч «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорде» и сделал еще много всего для клуба. Но, конечно же, отдельно стоит его покер в ворота «Ливерпуля» на «Энфилде».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=9d5da6a4f9304f1c&partner_ext=173&place_id=222&oid=-18972925&hd=2&id=456242880&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Та безумная игра завершилась со счетом 4:4 и стала легендарной. Совершенно нормально, что «Арсенал» решил поздравить своего бывшего футболиста с днем рождения, сегодня Андрею исполнилось 42 года. И выложил в социальные сети видео с теми самыми голами на «Энфилде», пожелав россиянину хорошего дня.

А потом жестко опозорился

Казалось бы, абсолютно традиционная ситуация. Так делает большинство клубов мира, тем более, когда речь идет о человеке, оставившем немалый след. Но тут в дело вмешались безумные украинцы, которые набежали в комментарии с пакетом гадостей, большинство из которых нельзя показывать здоровым людям. Вот самое мягкое из этих слов.

«Еще один клуб вляпался в скандал в социальных сетях, где похвалил Россию или русского. Потрясающая необъективность».

«Самое печальное в том, что они даже не поняли, что сделали что-то плохое, для них это нормально».

Что вы думаете произошло дальше? «Арсенал» удалил публикацию с поздравлениями Аршавина из социальных сетей. Это безумие, кошмар и полное отсутствие даже зачатков адекватности. Вроде бы, пора уже перестать этому удивляться, но здесь британцы очень знатно опозорились.

Во-первых, они могли предвидеть атаку украинцев, особенно с учетом того, что в клубе играет Александр Зинченко, который неоднократно высказывался против России и делал это максимально грубо. Во-вторых, если уж вы поставили пост, то взяли на себя ответственность за последствия. Какой смысл удалять его, если в современном мире можно сделать скрин экрана, и люди все равно все увидят.