Полузащитник «Вест Хэма» Райс может перейти в «Баварию»

По информации источника, хавбек провел телефонный разговор с главным тренером мюнхенского клуба Томасом Тухелем. Футболист открыт для переезда в «Баварию».

Ранее сообщалось, что «Арсенал» согласился заплатить за Райса 115 миллионов евро.

24-летний англичанин выступает за «Вест Хэм» с лета 2017 года. Его действующий контракт рассчитан до июня 2024 года.