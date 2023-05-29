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22:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Стало известно о недовольстве руководства ПСЖ поведением Неймара

Стало известно о недовольстве руководства «Пари Сен-Жермен» поведением нападающего клуба Неймара. Об этом сообщает Goal.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

Форвард пропустил празднование чемпионства клуба в Лиге 1 и отправился в Монте-Карло на Гран-при «Формулы-1». По информации издания, в команде сочли этот поступок «провокацией». Отмечается, что бразилец с большой долей вероятности покинет команду по окончании сезона.

4 мая сообщалось о готовности 31-летнего Неймара покинуть ПСЖ. Ранее стало известно, что в парижской команде хотели бы расстаться с нападающим летом 2023 года. Из-за травмы он не выходил на поле с февраля.

Неймар выступает за ПСЖ с лета 2017 года. Стоимость футболиста оценивается в 70 миллионов евро.

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