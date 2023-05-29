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29 мая, источник: Газета.Ру

Тренер «Барселоны» Хави: Месси поможет нам, и я сообщил об этом президенту

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением о возможном возвращении нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси в каталонский клуб. Его слова передает Diario Sport.

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Источник: Reuters

«Для меня в этом есть смысл. У меня нет никаких сомнений в том, что если Месси вернется, то поможет нам на футбольном уровне. Это то, о чем я сообщил президенту. Я не сомневаюсь, что он поможет нам, потому что он по-прежнему вносит решающий вклад, потому что он по-прежнему голоден», — сказал Хави.

Всего в текущем сезоне на счету Месси 16 забитых мячей и 16 результативных передач в 31 матче чемпионата Франции. Недавно он был отстранен от занятий с командой из-за поездки в Саудовскую Аравию. После публичных извинений нападающий был допущен.

В августе 2021 года аргентинец перебрался из «Барселоны» в «ПСЖ». Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года. В СМИ сообщалось о возможном переезде чемпиона мира в один из клубов МЛС или Саудовской Аравии. Также уже продолжительное время появляется информация о возвращении Лионеля Месси в «Барселону». Хави уже обсуждал с игроками команды его возвращение.

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