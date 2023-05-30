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01:09 (мск), источник: Sports.Ru

«Аль-Хиляль» готов заплатить Месси 1,2 млрд евро за два года

Как сообщает Foot Mercato, форвард «ПСЖ» выбирает между «Барселоной» и клубом из Саудовской Аравии и сейчас все больше склоняется ко второму варианту.

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Источник: Reuters

Команда из Эр-Рияда предложила аргентинцу двухлетний контракт на сумму 1,2 млрд евро.

С зарплатой в 600 млн евро в год Месси станет самым высокооплачиваемым спортсменом. Отец и брат Лионеля, представляющие его интересы, получат крупнейшие комиссионные в истории футбола.

Утверждается, что Хорхе Месси уже принял предложение. Футболист же еще надеется, что «Барселона» что-то предпримет в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что нападающий «ПСЖ» больше не собирается тянуть с решением касательно своего будущего.

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