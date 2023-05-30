«Аль-Хиляль» готов заплатить Месси 1,2 млрд евро за два года

Команда из Эр-Рияда предложила аргентинцу двухлетний контракт на сумму 1,2 млрд евро.

С зарплатой в 600 млн евро в год Месси станет самым высокооплачиваемым спортсменом. Отец и брат Лионеля, представляющие его интересы, получат крупнейшие комиссионные в истории футбола.

Утверждается, что Хорхе Месси уже принял предложение. Футболист же еще надеется, что «Барселона» что-то предпримет в ближайшее время.