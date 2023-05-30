«Аль-Хиляль» готов заплатить Месси 1,2 млрд евро за два года
Как сообщает Foot Mercato, форвард «ПСЖ» выбирает между «Барселоной» и клубом из Саудовской Аравии и сейчас все больше склоняется ко второму варианту.
Как сообщает Foot Mercato, форвард «ПСЖ» выбирает между «Барселоной» и клубом из Саудовской Аравии и сейчас все больше склоняется ко второму варианту.
Команда из Эр-Рияда предложила аргентинцу двухлетний контракт на сумму 1,2 млрд евро.
С зарплатой в 600 млн евро в год Месси станет самым высокооплачиваемым спортсменом. Отец и брат Лионеля, представляющие его интересы, получат крупнейшие комиссионные в истории футбола.
Утверждается, что Хорхе Месси уже принял предложение. Футболист же еще надеется, что «Барселона» что-то предпримет в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что нападающий «ПСЖ» больше не собирается тянуть с решением касательно своего будущего.