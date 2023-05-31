«Галатасарай» в 23-й раз стал чемпионом Турции по футболу

Встреча в Анкаре завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей, у которых дубль оформил Мауро Икарди (7-я и 39-я минуты), по мячу забили Барыш Йылмаз (73) и Сержиу Оливейра (78). У «Анканагюджю» отличился Фелисио Милсон (16).

«Галатасарай» набрал 82 очка и стал недосягаем для идущего вторым «Фенербахче» (77 очков). Командам осталось провести в Суперлиге один матч, который они сыграют друг против друга 4 июня на поле «Галатасарая».