«Белорусский Нагельсман», сказка «Ариса» и усвоенный в Бресте урок

Источник: ФК "Арис"

Чемпионство не самого грозного «Ариса» из Лимасола под руководством Алексея Шпилевского, уже добивавшегося успеха с «Кайратом» в Казахстане, — повод вновь порадоваться за специалиста из Беларуси.

Да, силу чемпионата Кипра преувеличивать не стоит. Согласно текущему рейтингу ассоциаций УЕФА турнир занимает 21-е место, уступая, например, Хорватии, Сербии и Норвегии. Считать это топ-уровнем явно можно вряд ли. Но уровень этот точно выше чемпионатов Казахстана и Беларуси, где Алексей работал главным тренером до этого.

В Лимасоле Шпилевский нашел то, чего не было в Бресте и, вероятно, во второй бундеслиге, — кредит доверия от руководства:

Для меня здесь, на Кипре, стало большим сюрпризом, что клубы не имеют достаточного терпения, чтобы дать тренеру шанс. Счастлив, что владелец «Ариса» думает иначе. У нас были и взлеты, и падения, но мы никогда не сходили с пути. Алексей Шпилевский

Поводы для резких решений действительно были. Шестиматчевая безвыигрышная серия на финише прошлого сезона стоила команде медалей — клуб стал лишь четвертым. Нынешней зимой у «Ариса» случился отрезок из семи игр без побед (с учетом поражения в Кубке). Кубок, к слову, вышел для клуба провальным. Команда покинула его еще на стадии ⅛ финала, проиграв одному из главных конкурентов — АПОЭЛу. Не принес позитива и дебют на евроарене. В Лиге конференций клуб из Лимасола ограничился всего двумя матчами, потерпев поражение во втором квалификационном раунде от бакинского «Нефтчи». Но эти неудачи не убедили боссов в том, что с тренером необходимо расстаться. И это решение оказалось верным.

Облегчило белорусу работу и активное участие в трансферной политике — новые кандидатуры проходят согласование Шпилевского. Вряд ли бы выступление получилось столь успешным, будь со стороны руководства только спрос и давление.

А еще нынешний клуб куда ближе к «Кайрату», чем к «Эрцгебирге» (прошлой команде тренера) — в Лимасоле очень большая русскоязычная диаспора. На такую аудиторию и рассчитана работа — у «Ариса» есть даже русскоязычный Telegram-канал. Владелец клуба — белорус Владимир Федоров. Среди подопечных — Евгений Яблонский, Артем Шуманский, Александр Кокорин и Юлиус Сзоке, который успешно поиграл за солигорский «Шахтер» и хорошо знает русский. Один из помощников в тренерском штабе — легенда сборной Латвии Виталий Астафьев. Многие из работников клуба — также выходцы из постсоветского пространства (например, спортивный директор академии — Никита Ковальчук, создатель YouTube-канала «Картавый Футбол»).

На этом факторы, облегчившие путь к успеху или внесшие ложку дегтя, исчерпываются. Достижения, позволяющие убедиться в мастерстве белорусского специалиста, выглядят весомее.

«Арис» — скромный даже по меркам Кипра клуб, проводящий всего второй подряд сезон в элите. Суммарная стоимость игроков — 14,6 млн евро. Для сравнения, у «Пафоса», возглавляемого легендарным испанцем Мичелем Сальгадо, — 22,73 млн. евро.

Один из факторов чемпионства — яркая игра Александра Кокорина. После криминальных похождений и вызывавшего лишь насмешки периода в Италии он не просто помог команде, но и выдал лучший сезон в карьере по забитым мячам (13 голов). Был душой команды в раздевалке и лидером на поле — награда MVP чемпионата тому подтверждение.

«Саша для меня игрок центральной оси. Может действовать в полуфланговых коридорах. Но он не фланговый игрок, хотя в предыдущих командах его так использовали. Саша нуждается в комфортном расположении на поле. У него первое касание, чувство партнера, оценка игровой ситуации на сумасшедшем уровне. С ним выбегаем в атаку идеально», — тактический анализ от Алексея Шпилевского.

Источник: ФК "Арис"

Несколькими годами ранее белорусский тренер с легкостью поладил в Казахстане с не менее ярким и строптивым бразильцем Вагнером Лавом. Кажется, специалист сделал правильные выводы из истории с «морскими котиками». О чем недавно косвенно признавался в интервью:

«Я не зайду к 30-летним футболистам со словами, что хочу их развивать. Важен результат — он влияет и на настроение, и на тренировки, и на всё остальное».

Справедливости ради, часть опытных игроков перед началом сезона покинула клуб — ушли поигравшие в чемпионатах из топ-5 аргентинец Факундо Ронкалья, испанец Ману Гарсия и хорват Гордон Шильденфельд. Но сразу шесть игроков «Ариса» старше тридцати лет — это также немало.

А еще в Бресте тренер удивил многих, действуя по редкой схеме 5−2−1−2 (в схожем ключе в этом сезоне играет «Ислочь»). Но со временем Шпилевский пришел к другому построению — «Кайрат» и «Арис» большинство матчей под руководством белоруса провели по более распространенной схеме 4−4−2 с двумя опорными полузащитниками.