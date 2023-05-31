«Реал» нашёл замену Бензема в Англии, а Месси уже нервничает. Дайджест трансферов в Европе
«Бавария» снова переманивает футболиста «Боруссии», «МЮ» мстит «Ливерпулю».
«Бавария» снова переманивает футболиста «Боруссии», «МЮ» мстит «Ливерпулю».
Европейский футбольный сезон ещё не закончился, летнее трансферное окно пока не открыто, но клубы уже вовсю работают над предстоящими переходами. За последнюю неделю в СМИ появилось множество интересной информации. Рассказываем о главном.
Разумеется, одним из главных трансферных хедлайнеров традиционно оказался «Реал». Правда, обычно Мадрид обсуждают в контексте сделок на вход. А в этот раз появилась трансферная «бомба» обратного толка. Карим Бензема, ставший иконой в «Реале», выигравший с командой всё и взявший «Золотой мяч» в прошлом году, собрался на богатую пенсию. Причём события развиваются стремительно — в течение нескольких дней стало известно множество подробностей:
Не менее интересно следить за информацией о потенциальной замене для Бензема. И тут для болельщиков есть хорошая и плохая новости. Хорошая: Cadena Ser утверждает, что «Реал» работает над трансфером Гарри Кейна. В подписании лидера «Тоттенхэма» лично заинтересован Карло Анчелотти, а мадридский клуб даже собирается схитрить и включить в сделку Эдена Азара.
Плохая (или, скорее, не такая воодушевляющая) новость для болельщиков «Реала»: в новостях фигурирует не только Кейн. Relevo пишет, что к переезду в Мадрид близок 33-летний нападающий «Эспаньола» Хоселу. 17 голов в 38 матчах в этом сезоне — хорошая статистика, но возрастной и незвёздный новичок вряд ли соответствует трансферным стандартам «Реала».
В том, что Месси покинет «ПСЖ» этим летом, уже никто не сомневается. Контракт истекает, слухов о продлении нет, да и отношения аргентинца с клубом и болельщиками заметно испортились. Сейчас Лео стоит на развилке: либо вернуться в «Барселону», либо взять пример с Криштиану Роналду и уехать на заработки в Саудовскую Аравию.
И, вероятно, Месси с радостью предпочёл бы родную «Барсу». Вот что известно о потенциальном камбэке:
Никогда такого не было, и вот опять. Рафаэл Геррейру так и не продлил контракт с «Боруссией», и о его уходе уже объявлено официально. Сообщалось, что подписать опытного португальца может «Атлетико», но последние новости точно не понравятся боссам Дортмунда.
Оказалось, что Геррейру давно интересует «Баварию», а теперь выяснилось, что мюнхенцы, узнав о неизбежном расставании Рафы с «Боруссией», принялись его обрабатывать. Переговоры с футболистом идут уже несколько недель. Учитывая, что 29-летний защитник скоро станет свободным агентом, времени у чемпионов Германии полно.
Символично, что из «Боруссии» Геррейру на правах капитана провожал Марко Ройс. Кажется, для немца это уже привычное дело — Марио Гётце, Роберт Левандовски и Матс Хуммельс передают привет.
Анхель в ближайшее время тоже останется без клуба. Его контракт истекает этим летом, и «Юве» даже собирался продлить соглашение. Переговоры шли, но потом всё резко поменялось: клуб сменил трансферную стратегию и отказался от возможности сохранить чемпиона мира.
Первый вариант для Ди Марии — возвращение в «Бенфику», где он выступал в начале карьеры. Лиссабонский клуб, очевидно, привлекает идея заполучить звезду бесплатно. В ближайшее время представители португальцев собираются выйти на Анхеля с предложением.
Но есть опция и поинтереснее. О том, что Ди Марией интересуется «Барселона», было известно уже давно. Однако теперь у такого варианта появилось особое основание. Сообщается, что Анхель может приехать в Каталонию в комплекте с Месси. Футболисты дружат, и возможность поиграть вместе на клубном уровне стала бы заманчивой для них.
Ди Марии уже 35 лет, так что неудивительно, что среди заинтересованных в его услугах присутствуют и экзотические клубы. Известно, что Анхеля ждут в Саудовской Аравии и в «Галатасарае». Не исключено, что ближе к открытию трансферного окна появятся и другие претенденты.
«МЮ», похоже, приготовил сладкую месть за то, что «Ливерпуль» увёл из-под их носа Дарвина Нуньеса и Коди Гакпо. Уже несколько месяцев приближённые к ливерпульскому клубу журналисты пишут, что одной из главных трансферных целей для Юргена Клоппа является Мэйсон Маунт. «Ливерпулю» как раз надо обновлять полузащиту, и работоспособный и техничный игрок «Челси» идеально подходил для этого. Вдобавок Маунт англичанин, так что не занял бы дополнительный легионерский слот в заявке.
До последнего времени казалось, что единственным препятствием для перехода Маунта в «Ливерпуль» может стать «Челси». Контракт Мэйсона рассчитан до лета 2024 года, и лондонский клуб задрал цену до € 70−100 млн. Тратить такую сумму на футболиста, которого следующим летом можно будет заполучить бесплатно, явно не входило в планы экономного «Ливерпуля».
Но теперь у Клоппа появилась помеха посерьёзнее. «Манчестер Юнайтед» залетел в гонку за Маунтом и с ходу показал, что готов заплатить больше конкурента. По последней информации, «МЮ» предложит за 24-летнего полузащитника € 63 млн. Да и сам Мэйсон склоняется к переезду на «Олд Траффорд».
Михаил Рождественский