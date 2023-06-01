Костры амбиций: саудиты хотят скупить всех звезд футбола и готовы платить миллиарды

Королевство уже получило право на проведение Кубка Азии по футболу в 2027 году, клубного чемпионата мира и всерьез настроено провести чемпионат мира-2030 совместно с Грецией и Египтом. Ради этого саудиты готовы профинансировать строительство футбольных стадионов в других странах-организаторах, если греки и египтяне согласятся уступить им три четверти всех матчей мундиаля.

Постепенно саудовские бизнесмены привлекает и лучшие футбольные таланты в местный чемпионат. В январе «Аль-Наср» подписал контракт с Криштиану Роналду на $75 млн в год, заметно повысив интерес к Саудовской профессиональной лиге, которая до переезда звездного португальца могла лишь похвастаться игроком сборной Бразилии Луисом Густаво и бывшим вратарем лондонского «Арсенала» Давидом Оспиной.

«Лига Саудовской Аравии становится лучше, а следующий год будет еще лучше. Думаю, постепенно, саудовский чемпионат войдет в пятерку лучших лиг мира, но ему нужно время, игроки и инфраструктура. У этой страны потрясающий потенциал и люди. Лига будет отличной», — сказал Роналду спортивному каналу Саудовской Аравии SSC.

С инфраструктурой саудиты обещали разобраться: Федерация футбола королевства объявила о строительстве трех новых стадионов к Кубку Азии-2027. С игроками сложнее.

Самое щедрое предложение в истории футбола

В это межсезонье семикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси будет нарасхват. В конце июня у нападающего заканчивается контракт с «ПСЖ», и прямо сейчас на аргентинца всерьез претендуют три клуба.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что сделает все возможное, чтобы вернуть Месси, отношения с которым были испорчены в 2021 году. Тогда Лионель хотел остаться в каталонском клубе, но «Барселона» не смогла удержать его из-за миллиардного долга и превышения потолка зарплат. Еще раньше не было сомнений, что Месси после ухода из «ПСЖ» перейдет в американский «Интер Майами», где станет самым богатым футболистом в истории Высшей футбольной лиги и станет совладельцем клуба вместе с Дэвидом Бекхэмом.

И все же самое щедрое предложение Месси поступило из Саудовской Аравии. «Контракт исключительный. Это огромная сумма. Мы просто дорабатываем некоторые детали», — сообщали источники.

Саудиты начали охоту за чемпионом мира еще зимой: в апреле «Аль-Хилаль» (главный конкурент «Аль-Насра» Роналду в чемпионате) предложил Месси контракт на €400 млн в год, но тогда футболист отказался. Позже аргентинцу предложили самый щедрый контракт в истории футбола — €1,2 млрд за два года, и Месси задумался. Пишут, что Лео хочет вернуться в «Барселону», но финансовые проблемы каталонского клуба склоняют чашу весов на сторону «Аль-Хилаля».

Саудиты хотят всех

Парижский «ПСЖ» может оказаться не единственным суперклубом, чья самая яркая звезда отправится в Саудовскую Аравию. Прямо сейчас мадридский «Реал» ждет от своего лучшего форварда француза Карима Бензема подтверждения, останется ли тот в клубе этим летом или нет. 35-летний нападающий не торопится продлевать контракт, потому что в Саудовской Аравии ему предложили крупнейшее соглашение в его карьере размером: контракт на два года с зарплатой в €100 млн за сезон. Конечно, на фоне умопомрачительной сделки с Месси эта сумма выглядят скромно, зато у Бензема будет ряд привилегий.

Обладатель прошлогоднего «Золотого мяча» сможет сам решить, в каком из клубов чемпионата Саудовской Аравии он хочет играть. Журналист Фабрицио Романо утверждает, что этим клубом станет «Аль-Иттахад», который в этом сезоне стал чемпионом Королевства. Бензема по контракту также займется продвижением детских футбольных школ и станет послом совместной заявки Саудовской Аравии, Греции и Египта на проведение чемпионата мира-2030. А еще форварда освободят от уплаты налогов, оплатят ему любую личную резиденцию и оставят все маркетинговые права. Испанские журналисты сообщают, что Бензема уже встретился с президентом «Реала» Флорентино Пересом пообещал ему до воскресенья ответить, готов ли он покинуть Мадрид за такие деньги.

При этом аппетиты саудовской лиги не ограничиваются только обладателями «Золотых мячей». Щедрое предложение получил и бразилец Неймар. Правда, он уже отказался играть в чемпионате Саудовской Аравии. Ближневосточный клуб (какой — не называется) сделал форварду предложение на сумму €400 млн, но Неймар заявил, что прямо сейчас его интересуют только два клуба — «ПСЖ», в котором он пока играет, и «Манчестер Юнайтед».