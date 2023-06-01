УЕФА хочет ограничить расходы клубов на зарплаты и трансферы. Реформа поможет снизить превосходство АПЛ над другими лигами

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрабатывает новые правила по ограничению трат клубов на зарплаты и трансферы. С этой целью создается рабочая группа с участием Ассоциации европейских клубов (ECA) и профсоюза игроков (FIFPro), сообщает The Times.

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Создание рабочей группы вызвано критикой новых правил финансовой устойчивости (FSR) со стороны европейских клубов, играющих за пределами Англии. УЕФА внедряет FSR уже в 2023 г. Правила обязывают участников еврокубков тратить на зарплаты и трансферы игроков не более 90% выручки. В 2024 г. планка снизится до 80%, в 2025-м — до 70%.

Европейские клубы указывают УЕФА на неравенство с представителями Английской премьер-лиги (АПЛ). Англичане превосходят многие континентальные клубы по объему бюджетов. Это, в частности, отражается, в рейтинге самых доходных клубов мира по версии аудиторской компании Deloitte. По данным за 2022 г. в топ-20 рейтинга Deloitte попали сразу 11 английских клубов, а в топ-30 оказалось 16 представителей АПЛ. При этом доходы лидеров, «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», превысили 700 млн евро.

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С введением FSR разрыв будет только расти, так как представители АПЛ с их финансовым преимуществом смогут тратить больше, считают за пределами Англии.

В связи с этими опасениями УЕФА намерен установить фиксированный предел суммы, которую клуб сможет потратить в течение сезона на зарплаты, трансферы и агентские выплаты. Точные цифры в данный момент не называются. Тем не менее, если уровень ограничений будет утвержден, это гарантирует, что клуб не сможет тратить больше лимита, даже если находится в пределах 70% от общего дохода. В УЕФА ожидают, что это поможет уравнять правила игры для клубов по всему континенту.

The Mirror также сообщает, что расходы на трансфер отдельно взятого игрока будут рассчитываться на срок действия его контракта, не превышающий пять лет. Если этот пункт будет введен, клубы лишатся возможности применять стратегию «Челси», который по ходу сезона 2022/23 заключал с рядом новичков длительные соглашения. Например, контракт с украинцем Михаилом Мудриком, переход которого из донецкого «Шахтера» обошелся в 70 млн евро, подписали на восемь с половиной лет. Таким образом, «Челси» сможет амортизировать траты. Это значит, что в течение срока действия контракта Мудрика клуб будет указывать расходы в балансе равными частями — по 8,5 млн евро в год.

Как сообщается, президент УЕФА Александр Чеферин уже заручился в вопросе введения новых правил поддержкой своего ключевого соратника — президента ПСЖ и ECA Насера Аль-Хелайфи. Он выступает за равные возможности для клубов, хотя самому ПСЖ новые правила будут невыгодны.

Кроме того, УЕФА намерен направить свое предложение на рассмотрение в Европейский союз. Планируемые ограничения необходимо согласовать с законодательством ЕС, которое предусматривает свободу перемещения рабочей силы внутри Союза и препятствует ограничению конкуренции.

Изменения в правилах Чеферин анонсировал неоднократно. В 2017 и 2021 г. он предлагал введение «налога на роскошь» для клубов, нарушающих правила финансового фейр-плей. Месяц назад в интервью подкасту Men in Blazers глава УЕФА не исключил введения в еврокубках потолка зарплат.

«В будущем мы должны серьезно подумать о потолке зарплат. Если бюджеты взлетят до небес, тогда конкурентный баланс станет проблемой. Дело не во владельцах, а в ценности соревнования, потому что, если пять клубов всегда будут побеждать, то все это потеряет смысл. Но это должно быть коллективное соглашение — каждой лиги и УЕФА. В противном случае смысла в этом нет», — говорил Чеферин.

В том же интервью глава УЕФА выразил надежду на скорое осуществление идеи и пояснил, что ее поддерживают все — «большие и маленькие клубы, государственные команды, клубы, принадлежащие миллиардерам».