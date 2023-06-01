Роман окончен. Месси уходит из «ПСЖ»

Итак, неизбежное случилось. Парижский этап карьеры Лионеля Месси закончится в эту субботу — в день заключительного тура чемпионата Франции. Никакой сенсации — просто будничная констатация факта. Причем об этом объявил не клуб и не сам футболист, а всего лишь главный тренер Кристоф Гальтье. Кажется, это лучшее свидетельство того, что отношения Месси и «ПСЖ» зашли в тупик, и стороны прилично обижены друг на друга.

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Наверное, есть за что, и правда в этой истории у каждого своя. Два года назад парижане подписывали гения, который по замыслу катарских владельцев клуба должен был привести к сакральной для клуба цели — победе в Лиге чемпионов. Вместо этого получили лишь два дежурных внутренних титула и провалы в главном еврокубке.

Хотя тут руководству стоит спросить себя — какой смысл был в отставке остановившегося в шаге от «ушастого» кубка Томаса Тухеля? Тем более, после него у руля команды оказались Маурисио Почеттино и Гальтье. Классные специалисты, один из которых с «Лиллем» сумел нарушить гегемонию «ПСЖ», а второй довел до финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм».

Что у одного, что у другого получилось примерно как у Унаи Эмери, также оказавшегося неготовым к управлению напичканным капризными звездами коллективом. У испанца ничего не вышло в Париже и в «Арсенале», но потом он снова расцвел в «Вильярреале» и «Астон Вилле». К истории Месси это отношения вроде бы не имеет, но это напоминание о том, что в Париже не учатся даже на собственных ошибках.

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А время Эмери стоит вспомнить еще и в связи с историей о том, как право на исполнение пенальти делили Неймар и Эдинсон Кавани. Сейчас такого не было, но ненормальных ситуаций хватало. Тут тебе и ревность Килиана Мбаппе, которому при подписании нового контракта обещали роль центральной фигуры парижского проекта. И сложные отношения француза с Неймаром, хотя когда-то они были друзьями.

С Месси у Мбаппе вроде бы все было идеально. Взаимные комплименты, классное взаимодействие на поле, но все же Ней для Лео — давний друг. Как и уже покинувшие Париж представители аргентинской диаспоры — Леандро Паредес и Анхель Ди Мария. А последний из этой парочки открытым текстом говорил, что «ПСЖ» дал Мбаппе слишком много власти.

Фоторепортаж ПСЖ представил Месси

Для Лео это было что-то новое. Как минимум в плане опыта. Кроме того, оказавшись вне зоны привычного барселонского комфорта, Месси узнал, что его могут ненавидеть болельщики. Пусть и не самая значительная их часть, но факт остается фактом. Демонстрации с требованием избавиться от аргентинца, свист и крики «бууу» в момент объявления составов и даже по ходу игры…

Отстранение от тренировок за поездку в Саудовскую Аравию и необходимость принести публичные извинения — та еще история. Руководство тогда либо задалось целью показать, что дисциплинарный кодекс един для всех, либо устроило показательную порку изменившей свою позицию звезде, хотя после ЧМ-2022 вопрос подписания нового контракта казался закрытым. В общем, для Парижа аргентинец так и остался дорогостоящим и элитным наемником, чье сердце всегда оставалось с «Барселоной» и каталонской столицей, куда семья игрока отправлялась практически каждые выходные.

Однако неправильно мазать все черными красками. Напротив, было в этом двухлетнем романе и хорошее. «ПСЖ» протянул Лео руку, когда тот чувствовал себя преданным и обманутыми в родном клубе. В свою очередь Месси обеспечил парижанам такое внимание, которого у них не было никогда. Ради Лео Лигу 1 стали смотреть даже те, кто никогда ей всерьез не интересовался.

Наконец, именно в качестве игрока «ПСЖ» аргентинец добился главного успеха в своей карьере, выиграв чемпионат мира. То, что в парижской команде что-то сломалось после турнира в Катаре, — не более, чем совпадение. И это точно не персональная вина великолепно начавшего сезон Месси. На спад пошли почти все участники мирового первенства, а Гальтье не хватило опыта, чтобы привести звезд в чувство. Гневные пассажи тренера на пресс-конференциях лишь констатировали глубину кризису, усугубившегося многочисленными травмами.

Фоторепортаж Лионель Месси с семьей побывал в Саудовской Аравии

К слову, Гальтье всегда брал Месси под защиту. Напоминал критикам, как он помог команде осенью и говорил: «Лео и есть футбол». Уже зная, что тот уходит. С тренером у аргентинца была полная гармония, но в целом развод с чемпионами Франции логичен. Это с «Барсой» Лео обручили на небесах, а парижский брак оказался вынужденным. Его даже назовут браком по расчету, потому что потянуть такого завидного жениха два года назад смог только «ПСЖ».

Хотя переезд в Англия — к Хосепу Гвардиоле в «Манчестер Сити» — казался более интересным и очевидным, но у чемпионов Англии как раз образовались сложности с ФФП. Сейчас по той же причине Месси рискует не вернуться в родной сине-гранатовый дом. Только это будет уже совсем другая история. А с Парижем получилось, как у Лермонтова. Была без радости любовь, разлука будет без печали.