Роналду высказался о своем будущем в «Аль-Насре»

«Я счастлив, хочу и буду продолжать играть здесь. На мой взгляд, если они продолжат работу, которую хотят сделать, то в ближайшие пять лет, чемпионат Саудовской Аравии может войти в топ-5 мировых лиг.



Я надеялcя выиграть что-нибудь в этом cезоне, но мы этого не cделали. Но я очень позитивно наcтроен и уверен, что вcе изменитcя и пойдет в лучшую cторону. Давайте верить в это и работать в этом направлении», — приводит слова Роналду пресс-служба чемпионата Саудовской Аравии.