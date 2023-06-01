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21:42 (мск), источник: Газета.Ру

Роналду высказался о своем будущем в «Аль-Насре»

Португальский футболист «Аль-Насра» Криштиану Роналду дал понять, что не намерен покидать саудовский клуб и полон решимости завоевать первый трофей в следующем сезоне.

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Источник: AFP 2022

Команда Роналду осталась без трофеев в этом сезоне, проиграв чемпионскую гонку «Аль-Иттихаду».

«Я счастлив, хочу и буду продолжать играть здесь. На мой взгляд, если они продолжат работу, которую хотят сделать, то в ближайшие пять лет, чемпионат Саудовской Аравии может войти в топ-5 мировых лиг.

Я надеялcя выиграть что-нибудь в этом cезоне, но мы этого не cделали. Но я очень позитивно наcтроен и уверен, что вcе изменитcя и пойдет в лучшую cторону. Давайте верить в это и работать в этом направлении», — приводит слова Роналду пресс-служба чемпионата Саудовской Аравии.

38-летний португалец стал игроком «Аль-Насра» 2 января. По контракту с клубом он будет получать €200 млн в год.

В текущем сезоне португальский нападающий принял участие в 19 матчах во всех турнирах, отметившись 14 забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду не попал в заявку своей команды на матч 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Фатеха».

Встреча прошла в среду 31 мая, на поле «Аль‑Насра» и завершилась победой хозяев со счетом 3:0.

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