Текущие события
Футбол. Еврокубки
31.05
Севилья
Рома
П 4:1
11
Футбол. Зарубежный
21:30
Сассуоло
Фиорентина
Футбол. Первый дивизион
3.06
СКА-Хабаровск
Арсенал
Футбол. Первый дивизион
3.06
Балтика
Велес
Футбол. Первый дивизион
3.06
Динамо Мх
Алания
Футбол. Первый дивизион
3.06
Краснодар-2
Шинник
Все события
00:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Агуэро назвал две команды, которые cтанут конкурентами «Ман Сити» в следующем сезоне АПЛ

Бывший нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро считает, что навязать борьбу «горожанам» в следующем розыгрыше английской Премьер-лиги смогут лондонский «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
АрсеналЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022

«“Манчестер Сити” заслуженно победил в прошедшем сезоне АПЛ. Старт сезона выдался другим из-за проведения в декабре чемпионата мира. Это повлияло на то, что первая часть сезона у команды прошла не лучшим образом. Однако команда смогла встать на нужный путь, а финальный забег был великолепен — он всегда удаётся “Сити”.

Я уже говорил раньше, что эта команда всегда борется до конца. Это в очередной раз продемонстрировала победа над “Арсеналом”, добившимся значительного преимущества по ходу сезона. Мне кажется, “Манчестер Сити” останется главным претендентом на чемпионство в следующем сезоне. Команда доказала, что она лучшая в АПЛ, с чётким стилем игры. У “Сити” три победы подряд в АПЛ, этого трудно достичь. Почему не подумать о завоевании очередного титула? Гвардиола внесёт коррективы, которые помогут команде оставаться конкурентоспособной.

“Арсенал” создал базу из молодых игроков, которым ещё предстоит пройти долгий путь. Уверен, что Микель Артета со своей командой укрепит позиции и они останутся конкурентами “Сити” в новом сезоне. Не стоит забывать и о “Манчестер Юнайтед”, который возвращает былые позиции и тоже навяжет конкуренцию “Манчестер Сити”», — написал Агуэро в своей колонке на Stake.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Мы их не хотим». Российских лыжников не пустили на Кубок мира
Загитова стала украшением «ЛП» или опозорила его?
Фоторепортажи
43Вечер нокаутов: 28 апреля в Москве состоялся турнир по смешанным единоборствам ACA 156
23Испорченный юбилей «Динамо»: бело-голубые проиграли «Факелу» в Москве в день празднования 100-летия клуба
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь