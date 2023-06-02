Футболисты «Славии» победили «Нафтан» на старте 11-го тура чемпионата Беларуси

В игре на газоне мозырского стадиона «Юность» хозяева имели большое преимущество, но лишь один раз смогли порадовать своих болельщиков. На 75-й минуте встречи победный мяч забил Андрей Панюков. После этой победы «Славия» поднялась на 4-е место в турнирной таблице.