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2 июня, источник: БЕЛТА

Футболисты «Славии» победили «Нафтан» на старте 11-го тура чемпионата Беларуси

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Славии» одолели новополоцкий «Нафтан» с результатом 1:0 в первом матче 11-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Славия М
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В игре на газоне мозырского стадиона «Юность» хозяева имели большое преимущество, но лишь один раз смогли порадовать своих болельщиков. На 75-й минуте встречи победный мяч забил Андрей Панюков. После этой победы «Славия» поднялась на 4-е место в турнирной таблице.

Завтра состоятся еще три встречи. Футболисты «Сморгони» у себя дома встретятся с «Энергетиком-БГУ», жодинское «Торпедо-БелАЗ» сыграет на своем поле с солигорским «Шахтером», а футболисты «Гомеля» будут соперничать с бобруйской «Белшиной». Заключительные игры состоятся в воскресенье, 4 июня: «Ислочь» — «Неман» (Гродно), «Слуцк» — БАТЭ.

Список лучших бомбардиров возглавляет нападающий «Шахтера» Егор Карпицкий, забивший 10 мячей.

Славия М
1:0
Первый тайм: 0:0
Нафтан
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