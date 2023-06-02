«ПСЖ» объявил об уходе Серхио Рамоса из клуба

37-летний испанец покинет команду на правах свободного агента, парижане не будут продлевать контракт с футболистом, который действует до конца июня 2023 года.

Рамос выступал за «ПСЖ» с июля 2021 года, на его счету 5 голов и 1 результативная передача в 57 матчах за команду. Вместе с клубом испанец дважды становился чемпионом Франции и один раз выигрывал Суперкубок страны.