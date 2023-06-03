Болельщик «Бордо» ударил игрока «Родеза» и сорвал матч за выход в лигу 1

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=6495ca1ee15802ad&partner_ext=173&place_id=222&oid=-6355117&hd=2&id=456240650&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Защитник гостей Люка Буадес открыл счет и побежал праздновать к трибуне хозяев, где получил удар от мужчины, выбежавшего на поле. Игрок упал на газон и смог подняться только при помощи врачей на носилках. Судья принял решение остановить встречу.

«Бордо» претендует на выход в лигу 1, а «Родез» — сохранение прописки в лиге 2. Обеим командам для достижения цели необходима победа.