Текущие события
Футбол. Первый дивизион
14:00
Балтика
Велес
Футбол. Первый дивизион
14:00
Динамо Мх
Алания
Футбол. Первый дивизион
14:00
Краснодар-2
Шинник
Футбол. Первый дивизион
14:00
Уфа
Кубань
Футбол. Первый дивизион
14:00
Енисей
Волга
Футбол. Первый дивизион
14:00
Родина
Рубин
Футбол. Первый дивизион
09:00
СКА-Хабаровск
Арсенал
60
Футбол. Премьер-лига
17:00
Зенит
Факел
Футбол. Премьер-лига
17:00
Крылья Советов
Спартак
Футбол. Премьер-лига
17:00
ЦСКА
Ростов
Футбол. Премьер-лига
17:00
Локомотив
Торпедо
Футбол. Премьер-лига
17:00
Ахмат
Краснодар
Футбол. Премьер-лига
17:00
Оренбург
Динамо
Футбол. Премьер-лига
17:00
Пари Нижний Новгород
Химки
Футбол. Премьер-лига
17:00
Урал
Сочи
Футбол. Первый дивизион
17:00
Акрон
Волгарь
Футбол. Первый дивизион
17:00
КАМАЗ
Нефтехимик
Футбол. Зарубежный
19:30
Торино
Интер
Футбол. Зарубежный
22:00
Аяччо
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:00
Осер
Ланс
Футбол. Зарубежный
22:00
Брест
Ренн
Футбол. Зарубежный
22:00
Лорьян
Страсбур
Футбол. Зарубежный
22:00
Монако
Тулуза
Футбол. Зарубежный
22:00
Нант
Анже
Футбол. Зарубежный
22:00
Ницца
Лион
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
22:00
Реймс
Монпелье
Футбол. Зарубежный
22:00
Труа
Лилль
Футбол. Зарубежный
22:00
Кремонезе
Салернитана
Футбол. Зарубежный
22:00
Эмполи
Лацио
Все события
10:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Гавр» спустя 14 лет вернулся в Лигу 1

«Гавр» обыграл «Дижон» (1:0) в 38-м туре второго дивизиона Франции и стал победителем турнира.

Чемпионат Франции: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2022

Единственный гол забил на 11-й минуте защитник Джошуа Казимир.

За 15 секунд до окончания добавленного времени болельщики вырвались на поле и стали праздновать чемпионство. Судья был вынужден завершить встречу досрочно. «Гавр» ждет теперь штраф.

Команда спустя 14 лет вернулась в элиту французского футбола. «Дижон» же в свою очередь вылетел в третий дивизион.

Вторую путевку в Лигу 1 на данный момент получает «Метц», занимающий второе место. Однако матч «Бордо» — «Родез» был прерван из-за болельщика, поэтому у жирондинцев, претендующих на выход в элиту на одну игру меньше, чем у «Метца».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Кто это сказал? Главные цитаты сезона в РПЛ
Сердце российской звезды фигурного катания покорил теннисист из Казахстана. Кто отец ребенка Сотниковой?
Фоторепортажи
23Испорченный юбилей «Динамо»: бело-голубые проиграли «Факелу» в Москве в день празднования 100-летия клуба
11«Манчестер Сити» разгромил «Реал» в полуфинале ЛЧ
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь