«Гавр» спустя 14 лет вернулся в Лигу 1

Единственный гол забил на 11-й минуте защитник Джошуа Казимир.

За 15 секунд до окончания добавленного времени болельщики вырвались на поле и стали праздновать чемпионство. Судья был вынужден завершить встречу досрочно. «Гавр» ждет теперь штраф.

Команда спустя 14 лет вернулась в элиту французского футбола. «Дижон» же в свою очередь вылетел в третий дивизион.