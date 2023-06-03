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10:16 (мск), источник: ТАСС

L'Equipe: главный тренер ПСЖ Гальтье покинет свой пост в конце сезона

Под руководством 56-летнего специалиста ПСЖ выиграл суперкубок и чемпионат Франции, а также дошел до ⅛ финала Лиги чемпионов.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

ТАСС, 3 июня. Кристоф Гальтье покинет пост главного тренера французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» в конце текущего сезона. Об этом в субботу сообщает французская газета L'Equipe.

По информации издания, в ближайшие дни клуб начнет поиски нового главного тренера. Текущий контракт Гальтье с ПСЖ рассчитан до лета 2024 года. 3 июня парижский клуб проведет свой заключительный матч в сезоне, команда дома сыграет против «Клермона» в последнем туре чемпионата Франции. ПСЖ досрочно обеспечил победу в турнире.

2 июня пресс-служба ПСЖ сообщила, что команду покинет чемпион мира по футболу 2010 года, четырехкратный победитель Лиги чемпионов испанский защитник Серхио Рамос. 1 июня Гальтье заявил, что матч с «Клермоном» станет последним за парижан для чемпиона мира 2022 года, семикратного обладателя «Золотого мяча» аргентинца Лионеля Месси. Затем пресс-служба французского клуба опровергла заявление тренера. 9 мая агентство Франс Пресс сообщило, что «решенным вопросом» является переход Месси в одну из команд Саудовской Аравии, также в числе вариантов для продолжения карьеры аргентинца СМИ называли испанскую «Барселону», за которую он выступал с 2003 по 2021 год, и американский «Интер Майами».

Гальтье 56 лет, он стал главным тренером ПСЖ 5 июля 2022 года, 31 июля команда под его руководством завоевала Суперкубок Франции. В сезоне-2021/22 Гальтье возглавлял французскую «Ниццу», команда заняла пятое место в турнирной таблице национального первенства и дошла до финала Кубка Франции, в котором уступила «Нанту». В Лиге чемпионов ПСЖ с Гальтье дошел до ⅛ финала, где уступил германской «Баварии» (0:1, 0:2).

Ранее Гальтье также возглавлял «Лилль», с которым выиграл чемпионат Франции в сезоне-2020/21, и «Сент-Этьен», вместе с которым стал победителем Кубка французской лиги (2012/13).

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1:1
Первый тайм: 0:0
ПСЖ
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