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10:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Болельщики «Валенсии» подали жалобу в прокуратуру на Карло Анчелотти

Фанаты «Валенсии» обратились в прокуратуру с требованием наказать главного тренера «Реала» Карло Анчелотти.

Валенсия
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Источник: AP 2022

«Подана жалоба в прокуратуру на господина Анчелотти из-за его ложных обвинений в расизме. Он назвал весь стадион с 46 002 зрителями расистами после того, что случилось с Винисиусом, перед представителями СМИ. Он выдвинул несколько ложных обвинений, возможно, намеренно, вследствие чего был нанесён ущерб имиджу “Валенсии” и её болельщиков.

Мы не исключаем, что в будущем сделаем ещё один шаг и подадим иск о клевете против господина Анчелотти», — цитирует заявление болельщиков «Валенсии» AS.

Напомним, во время матча 35-го тура Ла Лиги болельщики «Валенсии» оскорбляли нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора, что привело к остановке игры на восемь минут. «Валенсия» получила штраф в € 45 тыс. и закрытие одной из трибун «Местальи» на пять матчей, однако позднее наказание сократилось до трёх матчей и € 27 тыс.

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