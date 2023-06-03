Эрлинг Холанд объяснил, почему считает Хосепа Гвардиолу лучшим тренером в мире

«Гвардиола — лучший тренер в мире. Он зациклен на мелких деталях и видит то, чего не видят остальные. Я стал лучше во многом благодаря тренеру, людям в клубе и моим товарищам по команде. Думаю, я двигаюсь в правильном направлении. И это очень важно, ведь я ещё очень молод. Мне 22 года, впереди долгая карьера. Мне есть куда расти. Я много думал об этом год назад в контексте того, куда двигаться, где стать лучшим игроком», — приводит слова Холанда BBC.