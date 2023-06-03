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04:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Эрлинг Холанд объяснил, почему считает Хосепа Гвардиолу лучшим тренером в мире

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд назвал главного тренера английской команды Хосепа Гвардиолу лучшим тренером в мире.

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Источник: Reuters

«Гвардиола — лучший тренер в мире. Он зациклен на мелких деталях и видит то, чего не видят остальные. Я стал лучше во многом благодаря тренеру, людям в клубе и моим товарищам по команде. Думаю, я двигаюсь в правильном направлении. И это очень важно, ведь я ещё очень молод. Мне 22 года, впереди долгая карьера. Мне есть куда расти. Я много думал об этом год назад в контексте того, куда двигаться, где стать лучшим игроком», — приводит слова Холанда BBC.

В текущем сезоне на счету Холанда 51 матч за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых он отметился 52 голами и девятью результативными передачами.

Напомним, сегодня, 3 июня, «Ман Сити» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии, а в следующую субботу, 10 июня, «горожане» встретятся с «Интером» в решающем матче Лиги чемпионов. Ранее подопечные Хосепа Гвардиолы выиграли английскую Премьер-лигу.

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