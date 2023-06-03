Михаил Мудрик: даже не переживаю из-за неудач, потому что никогда не сдаюсь

«Я очень ценю вашу поддержку. И всегда буду ценить людей, которые не отворачиваются в тёмные времена. Ибо, когда придут светлые времена, вы будете первыми, кому я скажу “спасибо”.



С божьей помощью всё получится. Я даже не переживаю из-за неудач, потому что никогда не сдаюсь. А для тех, кто никогда не сдаётся, рано или поздно приходят светлые времена. С уважением!» — написал Мудрик в одной из социальных сетей.