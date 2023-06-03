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11:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Михаил Мудрик: даже не переживаю из-за неудач, потому что никогда не сдаюсь

Украинский полузащитник лондонского «Челси» Михаил Мудрик поблагодарил поклонников, которые поддерживают его в трудный период.

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Источник: AP 2022

«Я очень ценю вашу поддержку. И всегда буду ценить людей, которые не отворачиваются в тёмные времена. Ибо, когда придут светлые времена, вы будете первыми, кому я скажу “спасибо”.

С божьей помощью всё получится. Я даже не переживаю из-за неудач, потому что никогда не сдаюсь. А для тех, кто никогда не сдаётся, рано или поздно приходят светлые времена. С уважением!» — написал Мудрик в одной из социальных сетей.

В нынешнем сезоне Мудрик принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами.

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