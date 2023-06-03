Анчелотти подтвердил, что Бензема останется в «Реале» на следующий сезон

«Я согласен с Каримом, интернет — это не реальность. У Бензема еще один год контракта с “Реалом” до 2024 года, и у нас нет сомнений», — приводит слова Анчелотти итальянский журналист Фабрицио Романо.

Ранее француз высказался о своем возможном уходе из «Реала»: «Я все еще здесь. Говорят об уходе только в интернете. А правда — это не интернет».