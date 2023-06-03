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14:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Анчелотти подтвердил, что Бензема останется в «Реале» на следующий сезон

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о будущем форварда команды Карима Бензема.

РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

«Я согласен с Каримом, интернет — это не реальность. У Бензема еще один год контракта с “Реалом” до 2024 года, и у нас нет сомнений», — приводит слова Анчелотти итальянский журналист Фабрицио Романо.

Ранее француз высказался о своем возможном уходе из «Реала»: «Я все еще здесь. Говорят об уходе только в интернете. А правда — это не интернет».

Он выступает за мадридский клуб с 2009 года. Его контракт рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне 35-летний француз сыграл в 42 матчах во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 6 результативных передач.

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