Трехкратный победитель Лиги чемпионов Асенсио покинет «Реал»

— «Реал Мадрид» хотел бы выразить свою благодарность и привязанность к Марко Асенсио, игроку, который семь сезонов защищал нашу эмблему и нашу футболку. Он пришел в «Реал Мадрид», когда ему было всего 20 лет, и ему удалось войти в историю нашего клуба в составе команды, которая блистала в один из самых успешных периодов, — говорится в сообщении пресс-службы. — Мы никогда не забудем его карьеру и образцовое поведение за все это время. «Реал» всегда был и будет его домом, и он желает ему и его семье удачи на этом новом этапе.