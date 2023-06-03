Текущие события
Футбол. Премьер-лига
17:00
Зенит
Факел
Футбол. Премьер-лига
17:00
Крылья Советов
Спартак
Футбол. Премьер-лига
17:00
ЦСКА
Ростов
Футбол. Премьер-лига
17:00
Локомотив
Торпедо
Футбол. Премьер-лига
17:00
Ахмат
Краснодар
Футбол. Премьер-лига
17:00
Оренбург
Динамо
Футбол. Премьер-лига
17:00
Пари Нижний Новгород
Химки
Футбол. Премьер-лига
17:00
Урал
Сочи
Футбол. Первый дивизион
17:00
Акрон
Волгарь
Футбол. Первый дивизион
17:00
КАМАЗ
Нефтехимик
Футбол. Первый дивизион
14:00
Балтика
Велес
21
Футбол. Первый дивизион
14:00
Динамо Мх
Алания
12
Футбол. Первый дивизион
14:00
Краснодар-2
Шинник
40
Футбол. Первый дивизион
14:00
Уфа
Кубань
12
Футбол. Первый дивизион
14:00
Енисей
Волга
00
Футбол. Первый дивизион
14:00
Родина
Рубин
00
Футбол. Зарубежный
19:30
Торино
Интер
Футбол. Зарубежный
22:00
Аяччо
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:00
Осер
Ланс
Футбол. Зарубежный
22:00
Брест
Ренн
Футбол. Зарубежный
22:00
Лорьян
Страсбур
Футбол. Зарубежный
22:00
Монако
Тулуза
Футбол. Зарубежный
22:00
Нант
Анже
Футбол. Зарубежный
22:00
Ницца
Лион
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
22:00
Реймс
Монпелье
Футбол. Зарубежный
22:00
Труа
Лилль
Футбол. Зарубежный
22:00
Кремонезе
Салернитана
Футбол. Зарубежный
22:00
Эмполи
Лацио
Футбол. Первый дивизион
09:00
СКА-Хабаровск
Арсенал
60
Все события
15:19 (мск), источник: ТАСС

Трехкратный победитель Лиги чемпионов Асенсио покинет «Реал»

Испанский полузащитник выступал за мадридцев с 2015 года.

Реал
ПСЖЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022

ТАСС, 3 июня. Испанский полузащитник Марко Асенсио покинет мадридский «Реал» по окончании сезона-2022/23. Об этом в субботу сообщает пресс-служба «Реала».

— «Реал Мадрид» хотел бы выразить свою благодарность и привязанность к Марко Асенсио, игроку, который семь сезонов защищал нашу эмблему и нашу футболку. Он пришел в «Реал Мадрид», когда ему было всего 20 лет, и ему удалось войти в историю нашего клуба в составе команды, которая блистала в один из самых успешных периодов, — говорится в сообщении пресс-службы. — Мы никогда не забудем его карьеру и образцовое поведение за все это время. «Реал» всегда был и будет его домом, и он желает ему и его семье удачи на этом новом этапе.

Асенсио 27 лет, он перешел в «Реал» в 2015 году, в сезоне-2015/16 полузащитник на правах аренды выступал за «Эспаньол». В составе «Реала» Асенсио стал трехкратным победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, трехкратным чемпионом Испании, а также обладателем Кубка Испании. С 2013 по 2015 год Асенсио выступал за «Мальорку», главным тренером которой с 2014 по 2015 год был Валерий Карпин, возглавляющий сейчас сборную России и «Ростов».

В составе сборной Испании Асенсио стал серебряным призером Олимпийских игр в Токио.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Слуцкий назвал отвратительным поведение украинской теннисистки Костюк
"Я подал заявление в суд, поскольку в этом материале меня именуют "Доктор Допинг"
Фоторепортажи
9«Интер» стал победителем миланского дерби в полуфинале ЛЧ
11«Манчестер Сити» разгромил «Реал» в полуфинале ЛЧ
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь