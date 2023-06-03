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16:57 (мск), источник: ТАСС

Лионель Месси объявил об уходе из французского «ПСЖ» по окончании сезона

ТАСС, 3 июня. Чемпион мира по футболу 2022 года, семикратный обладатель «Золотого мяча» аргентинец Лионель Месси объявил об уходе из французского «Пари Сен-Жермен» по окончании сезона.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Комментарий Месси в субботу в Twitter приводит журналист Фабрицио Романо со ссылкой на телеканал ESPN.

«Я счастлив, что смог представлять “ПСЖ”, мне очень понравилось играть в этой команде и с такими хорошими игроками. Я хочу поблагодарить клуб за прекрасный опыт в Париже», — сказал Месси.

Месси перешел во французский клуб летом 2021 года на правах свободного агента. В составе команды он провел 74 матча в различных турнирах, в которых отметился 32 забитыми мячами и 35 голевыми передачами. Вместе с «ПСЖ» он дважды стал чемпионом Франции и один раз победил в суперкубке страны.

«ПСЖ» 3 июня сыграет дома против «Клермона» в заключительном туре чемпионата Франции. Парижский клуб ранее гарантировал себе победу в турнире.

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