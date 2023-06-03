Роналду в «Аль-Насре» наделили правами управлять трансферами клуба

Кроме того, как утверждает AS, руководство клуба наделило Роналду правами управлять трансферами команды. Слово Криштиану отныне будет решающим в трансферной политике команды. «Аль-Наср» хочет окружить Роналду футболистами, которые ему нравятся больше всех.