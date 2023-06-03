Роналду в «Аль-Насре» наделили правами управлять трансферами клуба
Нападающий Криштиану Роналду продолжит выступать за клуб из Саудовской Аравии «Аль-Наср». Ранее футболист лично подтвердил, что и дальше будет выступать за команду.
Нападающий Криштиану Роналду продолжит выступать за клуб из Саудовской Аравии «Аль-Наср». Ранее футболист лично подтвердил, что и дальше будет выступать за команду.
Кроме того, как утверждает AS, руководство клуба наделило Роналду правами управлять трансферами команды. Слово Криштиану отныне будет решающим в трансферной политике команды. «Аль-Наср» хочет окружить Роналду футболистами, которые ему нравятся больше всех.
38-летний Роналду перешел в «Аль-Наср» зимой, португалец забил 14 голов в 19 матчах в Саудовской Аравии, но его команда осталась без трофеев, проиграв чемпионскую гонку «Аль-Иттихаду».