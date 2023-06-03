Отец Кварацхелии: главные цели Хвичи — играть за «Реал» и выиграть Лигу чемпионов

«Его первая цель — это следующий матч лиги, Лиги чемпионов и сборной. Но его мечты, его главные цели — выиграть Лигу чемпионов, играть за мадридский “Реал” и участвовать в элитных международных турнирах с Грузией. Сейчас он не думает о “Реале”, в его голове только “Наполи”, — приводит слова Бадри Кварацхелии Corriere dello Sport.